Des débordements sur les Champs-Elysées après la qualification du Maroc pour les quarts de finale

Après la qualification historique des Lions de l'Atlas face à l'Espagne, des milliers de supporters se sont rassemblés sur la célèbre avenue parisienne. Des tensions sont survenues en fin de soirée et quelques magasins ont été vandalisés.

Plusieurs milliers de supporters du Maroc (6 000, selon le Parisien) ont afflué sur les Champs-Elysées dans la soirée du 6 décembre pour fêter la qualification historique des Lions de l'Atlas pour les quarts de finale du Mondial au Qatar, aux dépens de l'Espagne (0-0, victoire par tirs aux buts), donnant lieu à quelques débordements.

Brandissant le drapeau national ou grimés aux couleurs rouge et verte, les supporters se sont regroupés à proximité de l'Arc de Triomphe, au milieu des fumigènes et sous la surveillance de nombreux policiers. L'affluence a grossi au fil de la soirée et des feux d'artifice tirés. Avec force klaxons, des voitures se sont mêlées aux célébrations sur la célèbre avenue, lieu habituel de rassemblement des supporters de l'équipe de France.

Certains supporters ont entonné l'hymne national marocain.

Si une partie de la soirée s'est déroulée dans la bonne humeur, le journaliste Clément Lanot a fait état de tensions, amenant les forces de l'ordre à recourir à des tirs de gaz lacrymogène. Un important dispositif de sécurité a été mis en place avec des unités de CRS et de la Brav-M. Plusieurs magasins ont également été vandalisés.

Les Champs-Élysées sous les gaz lacrymogènes.



Tensions en cours. Projectiles et charges. #MORSPApic.twitter.com/9bcZuYJaFE — Clément Lanot (@ClementLanot) December 6, 2022

Des débordements ont aussi été signalés à Nice dans la soirée du 6 décembre, les forces de l'ordre ayant été prises à partie et le tramway caillassé. Lors des précédentes victoires de l'équipe du Maroc, des actes de vandalisme et des heurts avec la police avaient eu lieu aux Pays-Bas et en Belgique.

L'équipe du Maroc affrontera le Portugal en quarts de finale, le 10 décembre.