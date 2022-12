Tensions à Nice après la victoire du Maroc en huitièmes de finale du Mondial, le tramway caillassé

Plusieurs médias locaux font état de troubles dans la ville de Nice, ce soir du 6 décembre, dans la foulée de la victoire du Maroc contre l'Espagne, en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football au Qatar.

Le premier adjoint au maire de Nice et vice-président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Anthony Borré, a dénoncé ce soir du 6 décembre dans un tweet, les «débordements inacceptables en ville et sur la place des amaryllis aux moulins où la [police nationale] est prise à partie par des supporters marocains».

Je dénonce des débordements inacceptables en ville et sur la place des amaryllis aux moulins où la @PoliceNat06 est prise à partie par des supporters marocains. Il faudra la fermeté totale pour ceux qui sont des ennemis de la République #Nice06 — Anthony Borré (@anthony_borre) December 6, 2022

De fait, les médias actu.fr et Nice Presse font état de débordements dans la capitale des Alpes-Maritimes à la suite de la victoire de l'équipe nationale de football du Maroc contre l'Espagne, en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice à la circulation et président de la régie Lignes d’Azur selon ActuNice, a déclaré sur Twitter que le village de Noël était «bloqué», que la Ligne 1 du tramway était «à l'arrêt», qu'une rame de ce dernier avait été «caillassée» et que des «feux d'artifice et fumigènes» avaient été déployés. «Quelque chose me dit qu'il y a moins débordements au Maroc qu'en France ce soir. Il est peut être temps de se poser les bonnes questions», a commenté l'élu de droite.

Circulation coupée. Village de Noël bloqué. Ligne 1 à l'arrêt. Une rame caillassée. Feux d'artifice et fumigènes... Quelque chose me dit qu'il y a moins débordements au Maroc qu'en France ce soir. Il est peut être temps de se poser les bonnes questions. #autorite#toleranceZeropic.twitter.com/0mhsyN8ayF — Gaël Nofri (@GaelNofri) December 6, 2022

D'après ActuNice, le quartier des Moulins s’est «embrasé» : «de nombreux feux d’artifices [ayant] été tirés depuis le coup de sifflet final» du match de football. «Ces tirs de mortiers ont été entendus et filmés par des habitants des collines niçoises», ajoute la branche niçoise d'actu.fr.

