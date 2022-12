France-Maroc : pas de transports en commun à Nantes après 21h30 par crainte d'incidents

L'entreprise en charge des transports collectifs nantais a annoncé qu'elle suspendrait le service plus tôt qu'à l'accoutumée lors de la soirée opposant la France au Maroc en demi-finale du Mondial de football, par mesure de sécurité.

Les spectateurs nantais qui regarderont le match France-Maroc le 14 décembre à l'extérieur de leur domicile devront marcher. Comme le rapporte notamment France 3, les tramways et les bus ne circuleront plus dans le centre-ville de la métropole le 14 décembre à partir de 21h30.

Cette décision a été annoncée le 12 décembre par la Semitan – en charge de l'organisation des transports à Nantes – suite à une demande des syndicats de conducteurs, plus précisément après «un coup de gueule de la CFDT» selon 20 Minutes, dans le cadre de la mise en place d'un «dispositif match».

Dispositif match pour la soirée du mercredi 14 décembre ⚽ 🇲🇦🇫🇷 #MARFRA

Nos trams et bus ne pouvant circuler dans de bonnes conditions en centre-ville de Nantes lors de cette soirée, nous vous proposons le dispositif coupure suivant 👇

(Info détaillée sur AppliTan) pic.twitter.com/P6asAASfbZ — Réseau Tan (@reseau_tan) December 12, 2022

«Dans les faits, ce dispositif réservé aux manifestations fait suite aux préoccupations de certains conducteurs, inquiets d'assurer leur sécurité et celle de leurs passagers en cas de foules en centre-ville», souligne France 3. La CFDT aurait justifié ses craintes «au vu des incidents qui se sont passés sur le réseau à la suite des derniers matchs», selon 20 Minutes, et aurait rappelé à l'employeur que des supporters avaient fêté la victoire des Bleus et du Maroc, le 10 décembre, en montant sur un bus.

Des supporters de l’équipe de France célèbrent la victoire, juchés sur un bus à #Nantes. pic.twitter.com/0Ti9DqsASZ — Claire Dubois (@ClaireDubois3) December 10, 2022

Dans la capitale, près de 2 000 policiers et gendarmes – contre 1 200 le soir des quarts de finale – devraient être mobilisés, selon le Parisien, alors que les autorités s’attendent à devoir gérer une foule plus nombreuse. Selon le parquet de Paris, 91 personnes ont été interpellées dans la soirée du 10 décembre, après de violents affrontements sur les Champs-Elysées impliquant certains supporters du Maroc. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur la célèbre avenue parisienne pour célébrer la qualification historique de leur équipe nationale en demi-finales de la Coupe du Monde de football. Des débordements avaient déjà eu lieu dans plusieurs villes françaises, dont Nice, mais également dans d'autres villes européennes dont Bruxelles, lors de précédentes victoires du Maroc.