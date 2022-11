Devant la multiplication des 49.3, Fabien Roussel veut faire passer des lois «par la rue»

Constatant les difficultés rencontrées pour faire accepter ses propositions à l'Assemblée, et devant l'usage répété du 49.3 par le gouvernement, le communiste Fabien Roussel a déclaré qu'il voulait faire passer des lois «par la rue».

Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel a affirmé qu'il envisageait de faire passer ses idées «par la rue» sur France Info le 14 novembre, constatant que l'Assemblée était verrouillée.

Et donc c'est fini, on rentre chez nous, réglé ? Et pendant ce temps-là on se fait saigner ?

🗣 Inflation ➡️ "On met des propositions sur la table, le gouvernement dit non, et donc c’est fini, on rentre chez nous, et pendant ce temps-là on se fait saigner ?”, s’indigne Fabien Roussel, qui dénonce l’utilisation du 49.3 et veut “faire passer des lois par la rue”. pic.twitter.com/RVCHWZsODJ — franceinfo (@franceinfo) November 14, 2022

Affirmant se trouver au côté de «ceux qui ont du mal à payer leurs factures», le communiste a rappelé qu'il avait proposé un texte visant à indexer les salaires sur l'inflation, rejeté par le gouvernement.

«Et donc c'est fini, on rentre chez nous, réglé ? Et pendant ce temps-là on se fait saigner ?», a-t-il interrogé. «Eh bien non, si ça n'arrive pas à passer par l'Assemblée nationale, il y a des lois que je souhaite rendre populaires et les faire gagner par la rue», a-t-il enchaîné. Relancé par un journaliste lui demandant de préciser son propos, le communiste a renvoyé le gouvernement à ses méthodes.

«Quand on est face à un gouvernement qui nous aligne dix 49.3 [article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote des députés] comment vous voulez qu'il vous parle le député ?», a-t-il expliqué, qualifiant le recours à cet article de la Constitution de «couperet». «Quels sont les autres moyens que nous avons pour faire vivre la démocratie dans ce pays ?», a-t-il encore interrogé.

Le gouvernement a déjà utilisé quatre fois le 49.3 en 15 jours lors de débats houleux sur le budget de l'Etat et la Sécurité sociale 2023 et essuyé plusieurs motions de censure, toutes rejetées en retour.