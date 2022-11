Bus attaqué au mortier, guet-apens, incendies... la nuit d'Halloween secouée par des violences

Comme l'ont rapporté plusieurs médias régionaux ce 1er novembre, la soirée d'Halloween a donné lieu à des incidents dans plusieurs villes de France où policiers et pompiers ont dû intervenir, parfois non sans difficultés.

Comme chaque année, les festivités d'Halloween ont été l'occasion pour certains de commettre des faits de délinquance dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Plusieurs dizaines d'arrestations ont été recensées d'un bout à l'autre de la France.

Guet-apens planifié au Perreux-sur-Marne : une vingtaine d'arrestations

En Ile-de-France par exemple, la commune du Perreux (Val-de-Marne) a été le théâtre d'un véritable guet-apens contre des pompiers et policiers du secteur. Comme le rapporte Le Parisien, une embuscade avait ainsi été planifiée en avance, sur les réseaux sociaux.

🔵 INFO LE PARISIEN |20 jeunes ont été interpellés ce lundi soir au Perreux-sur-Marne après avoir tendu un piège aux policiers



Ils ont d’abord incendié des poubelles, avant de tenter d’attaquer les fonctionnaires https://t.co/5zIcwqRCIO — Le Parisien | 94 (@leparisien_94) November 1, 2022

«Les assaillants étaient équipés de talkies-walkies, de gants, de masques de ski pour protéger leurs yeux et encore de mortiers, qu’ils étaient allés se procurer à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)», relate le journal qui explique que des actes de vandalisme ont été menés en début de soirée avec l'objectif d'attirer les policiers et les pompiers sur place.

Toujours selon Le Parisien, la manœuvre fomentée n'a toutefois occasionné aucun blessé parmi les fonctionnaires qui sont intervenus. Au lendemain des faits, le parquet de Créteil a fait état du placement en garde à vue d'une vingtaine de jeunes pour incendies de poubelles et participation à un attroupement armé.

Bus incendié, échauffourées, recours au LBD...

A Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont près de 40 pompiers qui ont été mobilisés, sous escorte policière, pour intervenir sur plusieurs incendies, dont celui qui a complètement calciné un bus de la ville. «Au total, un bus Optymo, 2 véhicules, 8 poubelles et des palettes ont été réduits en cendres», a ainsi rapporté L'Est-Républicain.

📸 Bus et voitures incendiés, tirs de mortier... Des violences urbaines lors de la nuit d'#Halloween dans le Grand Belfort



▶️ https://t.co/eMrw5aiyCCpic.twitter.com/MT3CetQLbn — L'Est Républicain (@lestrepublicain) November 1, 2022

Dans les Alpes-Maritimes, des affrontements ont éclaté à Cannes, Nice ou encore Grasse, explique BFMTV. Les heurts ont à chaque fois opposé des jeunes et des forces de l’ordre. Décrivant la situation à Cannes, la chaîne d'information énumère ainsi les incidents de la soirée évoqué par le maire Les Républicains (LR) David Lisnard : «Dégradation, voiture brûlée, tirs de mortier et jets de cocktails Molotov en direction de la Bac et de la GSP. La police a répliqué avec des grenades lacrymogènes et des flashball.» Et BFMTV de rapporter le témoignage d'un policier syndicaliste selon qui ses collègues ont dû employer l’usage de MP7 et LBD «pour maintenir à distance des voyous sans foi, ni loi».

Des tensions similaires ont éclaté à Nice, rapporte le député LR Eric Ciotti : «A Nice, la nuit d’Halloween fut celle de la délinquance : 12 mises à feu sur la voie publique et des policiers pris à partie. Depuis plusieurs semaines, des bandes, armées de mortiers d’artifices font vivre l’enfer aux habitants de certains quartiers de notre ville», a-t-il tweeté.

À #Nice06, la nuit d’Halloween fut celle de la délinquance : 12 mises à feu sur la voie publique et des policiers pris à partie.



Depuis plusieurs semaines, des bandes, armées de mortiers d’artifices font vivre l’enfer aux habitants de certains quartiers de notre ville. — Eric Ciotti (@ECiotti) November 1, 2022

Sur l'île de La Réunion, «Trente-huit interpellations ont été réalisées par les forces de l'ordre afin de couper court aux violences, jets de projectiles ou incendies», a également rapporté la chaîne de télévision publique réunionnaise la 1ere, évoquant des dégradations de véhicules ainsi que des atteintes à l'intégrité physique de sapeurs-pompiers.