Rodéos sauvages : dans la banlieue de Lyon, un maire désespéré condamne une route avec des rochers

Face au désarroi des riverains, confrontés depuis des années aux nuisances sonores des rodéos sauvages, le maire de Ternay a installé des centaines de rochers sur une route de sa commune. Une mesure qui condamne définitivement cet axe.

«J’ai reçu dans mon bureau des gens effondrés […] qui depuis deux – trois ans n’en pouvaient plus», a déclaré à CNews Mattia Scotti, maire de Ternay.

Cette petite commune de l’Est lyonnais fait la Une des médias locaux et nationaux depuis l’installation, par l'édile, de centaines de blocs sur l’une de ses artères qui longe l’autoroute A7. Une chaussée, désormais impraticable sur un demi-kilomètre, où se réunissaient régulièrement des dizaines de motards pour des rodéos sauvages.

Ternay: des rochers anti-rodéos urbains dans l'Est lyonnais pic.twitter.com/vF8u4PdoSP — BFM Lyon (@BFMLyon) September 3, 2022

«Les nuisances étaient telles que les riverains, pourtant situés de l’autre côté de l’autoroute, quittaient leur domicile chaque fin de semaine pour fuir le bruit», poursuit l’élu auprès de la chaîne d’information. L’opération a coûté près de 30 000 euros, intégralement financée par la compagnie nationale du Rhône qui a la charge d’entretenir cette route.

Rodéos sauvages : pratique dans le collimateur de l’exécutif depuis des années

Une solution radicale, à l’heure où le gouvernement entend se montrer intraitable vis-à-vis des «rodéos urbains». Ces derniers ont encore pris une tournure politique, au beau milieu de l’été, lorsque deux enfants ont été percutés le 5 août par une moto à Pontoise (Val-d’Oise). Le pronostic vital de l’une des deux victimes, âgée de sept ans, était engagé. Début juin, c'est sur le campus universitaire de Rennes, qu'un piéton de 19 ans avait été tué par un deux-roues.

Face à l’émoi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé le 8 août une «intensification des contrôles» sur tout le territoire national à l’encontre des rodéos, qu’il a qualifié d’«actes criminels». Une semaine plus tard, le locataire de la place Beauvau annonçait que près de 3 000 opérations anti-rodéos avaient ont effectuées. «Je ferai tout pour protéger les honnêtes gens contre ces délinquants» avait Twitté le ministre, annonçant la mise en place d’un quota minimum de trois «opérations anti-rodéo» par jour et par commissariat.

Durant ce même laps de temps, un homme de 27 ans était abattu le 14 août à Colmar après s’être plaint du bruit auprès d’un motard. Deux jours plus tard, c’est un jeune homme de 19 ans qui décédait dans le 11e arrondissement de Marseille, après avoir perdu le contrôle de sa moto. Le 25 août, à nouveau à Pontoise, une autre fillette était blessée par un motard lors d’un rodéo. «Ils ont pris les rues de la ville pour un circuit de Formule 1» déclarait la maire de la commune francilienne, après un énième rodéo le 3 septembre.

En 7jrs, 2914 opérations anti-rodéos menées, 338 interpellés, 157 saisies. J’ai donné instruction d’intensifier encore notre action. Dès demain, chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéos/jour. Je ferai tout pour protéger les honnêtes gens contre ces délinquants pic.twitter.com/IUwyBMWdSS — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2022

«Il y a une inaction de l’État» accusait sur le plateau de BFMTV Maître Raphaël Cabral, avocat de la mère de la fillette renversée début août à Pontoise. «Il y a un État qui refuse de faire appliquer le droit […] qui refuse de mettre fin, de manière durable et pérenne, à ce phénomène», ajoute-t-il.

«Il y a une inaction de l’État»

Le phénomène des rodéos urbains, apparu dans les années 1970, est en pleine expansion dans l’Hexagone. Cette pratique est considérée comme un délit, et non plus une simple infraction, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018. Depuis, les condamnations auraient augmenté de 1400% assurait fin janvier 2022 le ministère de la Justice.

«On est intraitable avec la sécurité», se défendait Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement, sur le plateau de CNews en novembre 2021, assurant qu’«il faut aller plus loin dans la fermeté contre les rodéos urbains».

Des propos tenus dans la foulée de la virée à moto, en plein centre-ville de Lyon, du groupe de rappeurs Les Daltons. Groupe qui s’était d’ailleurs mis en scène sur la route de Ternay, aujourd’hui condamnée.