Pontoise : deux enfants grièvement blessés après avoir été renversés lors d’un rodéo urbain

Un garçon de 11 ans et une fillette de 10 ans ont été grièvement blessés par un motard pratiquant le «rodéo urbain», le soir du 5 août à Pontoise, selon plusieurs médias. La police a ouvert une enquête.

Le Parisien écrit ce 6 août que deux enfants ont été fauchés la veille au soir par un motard effectuant un «rodéo urbain», au pied des tours du quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise, dans le Val-d'Oise. L'information a également été rapportée par Valeurs actuelles et RMC.

«Arrivés immédiatement sur place, les pompiers ont pris en charge les deux victimes, une fillette âgée de 10 ans et un jeune garçon de 11 ans. Le conducteur de la moto, indemne, avait pris la fuite», précise le média. La jeune fille, hospitalisée, souffrirait d'un grave traumatisme crânien et se trouverait en état d'urgence absolue. L'état du jeune garçon, lui aussi gravement blessé et hospitalisé, serait stabilisé. Il souffrirait d’une fracture ouverte au niveau du tibia et du péroné.

Selon le Parisien, toujours, la police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du drame. D'après RMC, le suspect s'est rendu aux autorités ce 6 août.