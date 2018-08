François Asselineau : Emmanuel Macron est un «caméloquet» (VIDEO)

Le président de l'UPR a décrit Emmanuel Macron comme «un hybride entre un caméléon et un perroquet». Il a critiqué l'Europe de la défense voulue par l'actuel chef d'Etat, estimant qu'il «disait des choses complètement incohérentes».

Le président de la République a évoqué le 27 août son projet d'Europe de la Défense, moins dépendante des Etats-Unis. «L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls Etats-Unis. C'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité et donc la souveraineté européenne», a déclaré le chef de l'Etat, qui s'est ensuite envolé pour le Danemark pour y plaider son idée. Invité par RT France le 28 août à réagir sur cette ambition, le président de l'Union populaire républicaine (UPR), François Asselineau, a qualifié Emmanuel Macron de «Caméloquet, c'est à dire un hybride entre un caméléon et un perroquet». L'ancien candidat à la présidentielle de 2017 a expliqué pourquoi il définissait d'abord le président comme un caméléon : «Vous mettez Monsieur Macron face à Monsieur Poutine et Monsieur Macron chante les louanges de l'alliance franco-russe. Vous le mettez avec Monsieur Trump, il chante les louanges de l'alliance franco-américaine.»

François Asselineau a ensuite expliqué pourquoi Emmanuel Macron avait ce côté perroquet : «A chaque fois il ressort le même discours.»

Jugeant le projet de Défense européenne indépendante de Washington irréalisable par le simple fait que l'article 42 du traité de l'Union européenne «soumet la défense de l'Europe en définitive à l'OTAN», François Asselineau a estimé : «Monsieur Macron fait toujours comme si l'Union européenne c'était lui et comme si les 27 autres pays étaient le doigt sur la couture du pantalon, en train d'écouter Monsieur Macron.»

En ce sens, le haut fonctionnaire a notamment déclaré qu'Emmanuel Macron «di[sait] des choses qui [étaient] complètement incohérentes».

Pour François Asselineau, afin que la France puisse être indépendante, «il faut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro». «Cela fait 11 ans que je le dis et toute autre solution, c'est mentir aux Français», a-t-il conclu.

