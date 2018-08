Emmanuel Macron invite les Européens à ne plus dépendre des Américains pour leur sécurité

Le président français a annoncé le 27 août qu'il présenterait prochainement un projet de renforcement de la sécurité en Europe, estimant qu'elle ne pouvait plus reposer uniquement sur les Etats-Unis, et qu'il engagerait des réflexions avec la Russie.

«Nous devons tirer toutes les conséquences de la fin de la guerre froide», a déclaré Emmanuel Macron, en s'adressant le 27 août aux ambassadeurs français réunis à l'Élysée pour prononcer le traditionnel discours diplomatique de rentrée. Il a précisé qu'il souhaitait le lancement d'une «réflexion exhaustive sur ces sujets avec tous les partenaires de l'Europe et donc avec la Russie».

L’Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls États-Unis. C’est à nous aujourd’hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité, et donc la souveraineté européenne. #ConfAmbass — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 août 2018

Le président français a appelé à prendre «de nouvelles initiatives» et à «construire de nouvelles alliances» en vue de renforcer la sécurité européenne. Il a estimé que «jamais l’Europe n’avait avancé aussi vite en matière de défense». Il a évoqué le renforcement de la politique commune de défense depuis l’été 2017, la signature de deux accords stratégiques pour les chars et les avions de combat entre la France et l’Allemagne et la conclusion avec huit autres Etats membres de l’initiative européenne d’intervention afin de favoriser un «esprit de défense» entre Européens.

Cinq jours de conférence réunissent tous les ambassadeurs français à partir du 27 août, selon l'axe de réflexion : «Alliance, valeurs et intérêts dans le monde d’aujourd’hui».

