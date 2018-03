Alexandre del Valle : «Plus on tue au nom de l'islamisme, plus cette idéologie est banalisée»

Interrogé par RT France au lendemain des attaques, revendiquées par Daesh, qui ont endeuillé Trèbes et Carcassonne, Alexandre del Valle, géopolitologue et spécialiste du terrorisme, revient sur la «stratégie de l'intimidation» de l'islamisme.

Auteur de La Stratégie de l'intimidation : du terrorisme jihadiste à l’islamiquement correct (sorti en mars 2018), le géopolitologue Alexandre del Valle analyse la menace islamiste en France sur le plateau de RT France. Il pointe notamment du doigt un paradoxe : «Plus on tue au nom de cette idéologie [l'islamisme] paradoxalement plus cette idéologie est banalisée au sein même de ceux qui ne sont pas des djihadistes» et dénonce «l'alliance des coupeurs de tête, ceux qui coupent des têtes, qui tuent au nom de l'islamisme, et des coupeurs de langue, c'est l'islamiquement correct, ceux qui vous disent "ça n'a rien à voir avec l'islam"».

