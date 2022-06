Le sort d'une turbine Siemens sous sanctions du gazoduc Nord Stream discuté au G7

© John MACDOUGALL Source: AFP

Les ministres allemands de l'Environnement, Steffi Lemke (g.) et de l'Economie et de la Protection du climat Robert Habeck (d.) accueillent le ministre canadien des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson pour la réunion du G7 sur le climat, l'énergie et l'environnement à Berlin le 26 mai 2022.