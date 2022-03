Le rouble retrouve son niveau de fin février avant le début de l'offensive russe en Ukraine

Le rouble a bondi de 10% le 29 mars, s'approchant de son niveau au moment du lancement de l'offensive russe en Ukraine fin février tandis que l'euro remonte. Le conflit continue toutefois de peser sur les perspectives des économies européennes.

Le rouble bondissait de 10% le 29 mars et retrouvait son niveau de fin février, aux premiers jours de l'offensive russe en Ukraine, des avancées notables dans les négociations entre Kiev et Moscou profitant également aux autres monnaies européennes. Le rouble bondissait de 10,2% à 85,64 roubles pour un dollar, un niveau plus vu depuis le 25 février, quand les sanctions contre la Russie avaient été durcies au lendemain du début du conflit en Ukraine.

La monnaie unique européenne, en berne depuis plusieurs semaines alors que le conflit pèse sur les perspectives économiques du Vieux Continent, prenait 1,2% à 1,1116 dollar vers 13H15 GMT (15h15 à Paris).

La Russie a promis le 29 mars de «radicalement» réduire son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv en Ukraine, tandis que le négociateur ukrainien a affirmé que les conditions pour une première rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine depuis le début de l'offensive russe sont désormais «suffisantes».

«Il y a toujours de grands écarts entre ce que demandent les deux camps [et] les prochains jours seront cruciaux mais les premiers signes sont prometteurs, ce qui se reflète sur le marché».

Les devises des pays voisins de l'Ukraine se renforçaient également: +2,9% pour la monnaie hongroise à 331 forints pour un dollar, et +2,1% pour le zloty polonais à 4,19 zlotys. En revanche, la devise ukrainienne, dont le cours est arrimé au dollar et évolue donc dans une fourchette étroite, ne profitait pas outre mesure des négociations et s'échangeait à 29,51 hryvnias pour un dollar.