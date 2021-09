Développement durable : des entreprises françaises et russes se rencontrent à Paris et Moscou

Des acteurs économiques de premier plan français et russes se sont rencontrés à Paris à l'occasion du deuxième Forum Franco-Russe sur le développement durable organisé à la Représentation commerciale de la Russie en France le 6 septembre à Paris.

C'était la deuxième édition du genre, et l'ambassadeur de Russie en France Alexeï Mechkov a salué lors de sa prise de parole un «niveau qualitatif plus important» cette année. Le 6 septembre, des représentants d'organisations publiques et du monde des affaires russe et français ont échangé sur le développement durable et le monde de demain. Pandémie de Covid-19 oblige, une grande partie des échanges ont eu lieu en visioconférence entre Paris et Moscou.

Casting impressionnant

Transports durables, gestion des déchets, énergie verte... un grand nombre de thèmes étaient au programme de cette journée chargée. Parmi les participants, des représentants d'entreprises incontournables des deux pays comme Total, Gazprom, Rozatom ou Engie, des acteurs publics comme la Direction générale de l'Énergie et du Climat ou l'Agence russe de l'énergie, des établissements financiers, des acteurs des transport (Alstom, RJD (Сhemins de fer russes)), des représentants de la grande distribution (Auchan, X5 Retail Group), ou des organisations patronales comme le MEDEF International et l'Union russe des industriels et des entrepreneurs.

«À vrai dire, quand nous avons commencé à préparer ce Forum franco-russe sur le développement durable il y a six mois, on ne s’attendait pas à ce que ce Forum attire autant d’attention de la part des entreprises françaises ainsi que des entreprises russes, grandes et petites», s'est félicité auprès de RT France, Mikhaïl Makarov, représentant commercial de la Fédération de Russie en France. «Tout cela est important parce qu’en général, l’agenda "vert" et la transition vers une économie bas-carbone font partie des trois priorités auquel le monde fera face au cours des dix prochaines années», a-t-il rappelé.

Sont partenaires du forum l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO) et le Dialogue Trianon, initié par les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel Macron pour favoriser les échanges entre sociétés civiles et les communautés professionnelles françaises et russes.

Montrer de «bons exemples»

Pour Antoine Peyrude, directeur général de Saint-Gobain Russia, Ukraine et pays de la CEI, interrogé par RT France, l'objectif de cette rencontre étaient de montrer les «bons exemples à la fois en France et en Russie» pour moderniser l'économie et les modes de production.

«Aujourd'hui j'ai appris des choses sur l'industrie de l'acier [et] j'ai essayé d'expliquer les enjeux de l'industrie de la construction», a détaillé le dirigeant qui participait à deux tables rondes : l'une portant sur l'industrie bas-carbone, l'autre sur la consommation responsable.

«Dans le domaine des produits ménagers nous voyons [...] de nombreuses perspectives, car en France la population a déjà acquis un modèle de comportement de consommation conscient qui est soutenu au niveau de l’État», a déclaré pour sa part à RT France Andreï Elaguine, PDG de Biomicrogel Group depuis la Russie.

La Russie a des avantages compétitifs de premier plan dans ce futur nouveau monde

«Je serai très attentif aux conclusions de ce forum, qui seront très utiles, j’en suis convaincu, aux gouvernements français et russes», a fait savoir dans un message d'introduction l'ambassadeur français en Russie Pierre Lévy depuis Moscou.

«La Russie a des avantages compétitifs de premier plan dans ce futur nouveau monde notamment par ses richesses en matière première, par son potentiel sans commune mesure s’agissant des énergies renouvelable, par ses grands groupes, par sa capacité aussi de recherche technologique et scientifique», a-t-il déclaré par ailleurs.

«Nous espérons [que le forum] va devenir une plateforme permanente pour les entreprises françaises, les entreprises russes et les autorités publiques pour qu’ils puissent se rencontrer, établir des contacts et discuter de l’actualité du développement de la Russie et de la France, se mettre d’accord concernant de nouveaux projets», a déclaré pour sa part son homologue russe en France Alexeï Mechkov.

Cette année, le Dialogue de Trianon avait pour thèmes de prédilection l'écologie, la santé et la science pour le développement de relations bilatérales. «L’événement d’aujourd’hui est un exemple concret qui montre que le sujet de l’environnement, du climat, a pris une position stable dans nos discussions», a estimé lors de sa prise de parole le Président du Dialogue de Trianon pour la partie russe Anatoli Torkounov.

L'écologie prend de plus en plus de place dans la politique et les consciences en Russie. Des incendies ont ravagé la Iakoutie (nord de la Sibérie) pendant une grande partie de l'été et ont détruit 17,3 millions d'hectares de forêts. «Tout cela montre encore une fois à quel point il est important de nous engager de manière profonde et systématique à l'avenir dans le programme climatique et environnemental», avait déclaré Vladimir Poutine mi-août. Le président russe avait par ailleurs en juin souhaité la «mise en place d'une coopération internationale» sur le changement climatique.

L'Union européenne s'est quant à elle fixée un objectif de réduction de 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au taux de 1990.

Lucas Léger