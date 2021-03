Soupçonné d’espionnage, Tesla menacé de restrictions en Chine

Selon plusieurs médias américains, le gouvernement chinois s’apprête à restreindre l’utilisation des voitures Tesla en Chine. Cette information est perçue comme une réponse aux restrictions visant Huawei aux Etats-Unis.

Le gouvernement chinois s’apprête à restreindre l'utilisation des véhicules Tesla par le personnel militaire et les employés des principales entreprises publiques, selon plusieurs articles parus ces derniers jours dans des médias américains comme Bloomberg et le Wall Street Journal, le quotidien de la finance américaine.

Citant des «personnes proches du dossier», le Wall Street Journal affirme que cette décision fait suite à un examen de sécurité par le gouvernement des véhicules électriques Tesla qui a soulevé des inquiétudes, les caméras des véhicules Tesla pouvant enregistrer des images en permanence, et collecter un très grand nombre de données de géolocalisation de ses véhicules ainsi que les listes de contacts des téléphones portables avec lesquels ils sont synchronisés.

Le site du constructeur souligne lui-même que ses véhicules disposent de caméras embarquées panoramiques de chaque côté, de 12 capteurs à ultrasons et d'un radar situé à l’avant et efficace sur 120 mètres. Tous ces équipements servent à assurer le fonctionnement d’Autopilot, le système d'assistance à la conduite qui équipe les différents véhicules électriques connectés que produit Tesla.

Si Tesla utilisait des voitures pour espionner en Chine ou ailleurs, nous serions fermés

Le PDG de Tesla, Elon Musk, n’a pas commenté directement ces informations mais a déclaré le 20 mars lors du China Development Forum, une réunion d'affaires de haut niveau organisée par une fondation d’Etat chinoise : «Il y a une très forte incitation pour nous à être très confidentiels avec toute information. Si Tesla utilisait des voitures pour espionner en Chine ou ailleurs, nous serions fermés.»

«Je présume que le moment de l'annonce [dans la presse] est sûrement lié au feu d'artifice prévu pour Anchorage», a commenté auprès de l’agence Reuters Ian Bremmer, président du cabinet de conseil Eurasia Group, dans une allusion au houleux sommet sino-américain qui s’est tenu du 19 au 29 mars dans la capitale de l’Etat américain de l’Alaska.

Pavel Molchanov, analyste chez Raymond James & Associates, également cité par l’agence, a estimé que les restrictions qui pourraient être imposées à Tesla en Chine étaient une réponse à l'hostilité du gouvernement américain à l'égard du constructeur de téléphones mobiles et d’équipements de télécommunication chinois Huawei, soupçonné de menacer la sécurité des Etats-Unis au profit du gouvernement chinois.

La Chine, plus grand marché automobile du monde, est stratégique pour Tesla, qui y a vendu 147 445 voitures (30% de ses livraisons totales) en 2020, bien que la concurrence de rivaux nationaux tels que Nio Inc et Geely se fasse plus forte. Elon Musk y a investi plusieurs milliards de dollars pour faire sortir de terre, en un temps record (environ un an), sa troisième usine géante située à 90 minutes du centre de Shanghai.