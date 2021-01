Elon Musk ajoute le hashtag #bitcoin à sa biographie Twitter, la cryptomonnaie s'envole

Le cours du bitcoin a grimpé de 18% en une heure après que l'homme le plus riche du monde a ajouté une référence à la cryptomonnaie dans la biographie de son compte Twitter, suivi par près de 44 millions d'abonnés.

Dans la matinée du 29 novembre, le patron de Tesla et de SpaceX a ajouté à la biographie de son compte Twitter le hashtag #bitcoin ainsi que le logo de la cryptomonnaie. Une modification qui n'est pas passée inaperçue aux yeux des 43,8 millions d'abonnés de l'homme le plus riche du monde, puisque le cours du bitcoin est passé entre 8h30 et 9h35 (heure de Paris) de à 26 481 euros (32 067 dollars) à 31 279 euros (37 869 dollars), soit une augmentation de 18%.

Peu de temps après l'ajout du hashtag #bitcoin, celui qui est également un fervent soutien du dogecoin (une autre cryptomonnaie) a tweeté : «Avec du recul, c'était inévitable.» Un commentaire que beaucoup ont estimé en rapport avec le bitcoin mais qui pourrait aussi avoir un lien avec l'affaire GameStop, qu'Elon Musk avait commentée en critiquant la vente d'actions à découvert.

Quoi qu'il en soit, la capitalisation du bitcoin est passée de 600 à 680 milliards de dollars à la suite de cet ajout d'Elon Musk, comme le rapporte Cryptoast, un site spécialisé en cryptomonnaies. Le bitcoin était néanmoins légèrement redescendu à 30 244 euros (36 712 dollars) à 12h20.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

Ces derniers mois, le bitcoin a volé de record en record : il a dépassé la barre des 20 000 dollars le 16 décembre, puis celle des 30 000 dollars le 2 janvier et des 40 000 dollars cinq jours plus tard. Il demeure cependant une valeur volatile, qui connaît des fluctuations rapides et relativement importantes.