Arnault première fortune mondiale, devant Bezos ? C'était sans compter sur le coronavirus

Le PDG d'Amazon n'était plus que sur la deuxième marche du podium. Mais l'apparition du coronavirus en Chine a changé la donne. En effet, LVMH possède de nombreuses activités dans ce pays, marché prépondérant pour la marque de luxe française.

Il n’aura passé que trois jours à la deuxième place du classement. Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a retrouvé sa place de première fortune mondiale le 21 janvier, détrônant ainsi le Français Bernard Arnault. Le PDG de LVMH avait en effet ravi la première marche du podium à son homologue américain à la clôture des marchés le 17 janvier, avec 117 milliards de dollars (105,6 milliards d’euros) contre 115,6 milliards de dollars (104 milliards d’euros) pour son concurrent.

Principale cause de ce nouveau revirement de situation : le coronavirus qui sévit en Chine. L’infection pulmonaire, qui a déjà fait neuf morts, et dont plus de 400 cas ont été recensés par les autorités sanitaires depuis le 15 janvier, a, selon Forbes, causé une baisse de 1,1% de l’action LVMH, soit une perte sèche de 3,7 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros) pour l’homme d’affaires français. Sa nouvelle fortune est estimée par le magazine à 112,9 milliards de dollars (101,9 milliards d’euros) contre 116,1 milliards de dollars (104,8 millions d’euros) pour son homologue américain.

D’après Forbes, cette baisse de la valeur de LVMH est due aux «craintes que cette nouvelle épidémie de coronavirus en Chine ne nuise au tourisme et au commerce». Parmi les autres marques affectées se trouvent le deuxième groupe de luxe mondial, Richemont, ou encore Burberry. «Je me souviens très clairement de l’épidémie de coronavirus [de 2003] et de son impact», a souligné Rob Carnell, économiste chez ING, auprès de la chaîne CNBC, assurant que «ce type d’événement a un énorme impact sur l’économie».

Car Bernard Arnault n’est pas le seul milliardaire à avoir été indirectement affecté par le coronavirus. Toujours selon Forbes, le PDG de Kering, François-Henri Pinault, rival de LVMH, a lui perdu près de 1,4 milliards de dollars, alors qu’approche le Nouvel An chinois, période importante dans le pays notamment pour les marques de luxe.

Lors d'une conférence de presse tenue à Pékin ce 22 janvier, le vice-ministre chinois de la commission nationale de la Santé, Li Bin, a fait savoir que le virus avait été diagnostiqué chez près de 440 patients. L'Organisation Mondiale de la Santé doit elle se réunir aux alentours de 18h pour déterminer s'il est nécessaire, ou non, de déclarer une «urgence de santé publique de portée internationale», alors qu'un premier cas d'infection a été détecté aux Etats-Unis.

