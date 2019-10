La France est restée en 2018 le pays à la fiscalité la plus élevée dans l'Union européenne

La France, championne des impôts ? C'est ce qu'affirme l'Office européen de statistiques Eurostat, pour l'année 2018. Selon ses données, le ratio recettes fiscales/PIB de l'Hexagone est de 48,4%, devant la Belgique et le Danemark.

Selon un communiqué publié mercredi par l'Office européen de statistiques Eurostat, la France a été à nouveau en 2018 le pays à la fiscalité la plus élevée dans l'Union européenne (UE), devant la Belgique et le Danemark.

Le ratio recettes fiscales/PIB, c'est-à-dire la somme des impôts et des cotisations sociales nettes en pourcentage du Produit intérieur brut, s'élève à 48,4% en France, contre 47,2% en Belgique et 45,9% au Danemark, selon les données d'Eurostat. La France occupe cette première place depuis 2015, selon les chiffres disponibles.

De l'autre côté de l'échelle, l'Irlande (23,0%), la Roumanie (27,1%) et la Bulgarie (29,9%) ont enregistré l'an dernier les ratios les plus faibles. Ce ratio atteint 41,7% du PIB pour la zone euro et 40,3% pour l'UE dans son ensemble. Il s'élève à 41,5% en Allemagne.

Grande hétérogénéité fiscale au sein de l'UE

«Si l'on examine les principales catégories fiscales, une nette diversité existe entre les Etats membres de l'UE», souligne Eurostat dans son communiqué.

Dans le détail, la part des impôts sur la production et les importations est la plus élevée en Suède (22,4%) et la plus faible en Irlande (8,0%). Les impôts sur le revenu et le patrimoine sont les plus lourds au Danemark (28,9%), suivi de la Suède (18,6%), contre 4,9% en Roumanie.

Enfin, c'est en France que les cotisations sociales sont les plus élevées (18,0%), devant l'Allemagne (17,1%), contre 0,9% au Danemark, où les prestations sociales sont financées par l'impôt.

