Pour le conseiller économique de Trump, la taxe française sur les Gafa est une «très grosse erreur»

Rappelant la possibilité de sanctions, le conseiller économique de la Maison Blanche s’en est pris à la taxe française sur les Gafa. Cette question devrait être au cœur de la rencontre probable entre Macron et Trump, fin août à Biarritz lors du G7.

«Nous sommes préoccupés par le fait que nos amis en France aient décidé d’imposer une taxe sur le numérique aux grandes sociétés de technologie américaines», a déclaré ce vendredi 26 juillet sur la chaîne CNBC, Lawrence Kudlow, principal conseiller économique de la Maison Blanche.

ll a ajouté que les Etats-Unis considéraient cette décision comme «une grosse erreur» et rappelé que le secrétaire au Trésor des Etats-Unis Larry Mnuchin, participait aux négociations organisées sous l’égide de L'Organisation de coopérationn et de développement économique (OCDE) et du G20 en vue de parvenir à un accord mondial sur la taxation des revenus du numérique.

«Nous sommes mécontents que la France soit allée de l'avant avec cette sorte d'impôt sur le numérique», a répété le directeur du conseil économique des Etats-Unis. Il a souligné que Robert Lighthizer, représentant américain au commerce avait, à la demande du président Donald Trump, ouvert au sujet de la France une enquête au titre de l’article 301 du code du commerce américain qui lui permet d’enquêter sur d’éventuelles «pratiques commerciales injustes des pays étrangers».

Larry Kudlow a estimé que les auditions auraient lieu dans le courant du mois d’août, et ajouté qu’il ignorait si le président des Etats-Unis déciderait alors, en fonction des résultats, «de s’engager dans des mesures de rétorsion». Mais il martelé : «Je pense que la taxe digitale française est une très grosse erreur. Je suis navré de le dire.»

Donald Trump et Emmanuel Macron devraient se rencontrer fin août, à Biarritz en France, dans le cadre du G7. Et cette question, déjà abordée mi-juillet par le ministre français de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire et son homologue américain Steven Mnuchin, lors du G7 Finances à Chantilly figurera certainement à l’ordre du jour de leur conversation.