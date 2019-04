La Russie interdit les exportations de pétrole et de charbon vers l'Ukraine

En réponse à de récentes sanctions commerciales ukrainiennes contre des produits russes, Moscou interdit les exportations de pétrole et de produits pétroliers vers Kiev. Une nouvelle étape dans un contentieux qui s’exacerbe depuis 2014.

«Une interdiction sur l’exportation de pétrole et de produits pétroliers russes vers l’Ukraine a été décrétée», a annoncé le Premier ministre russe Dmitri Medvedev, lors du conseil des ministres de ce 18 avril.

De nouvelles interdictions d’importations frappant une série de produits ukrainiens incluant vêtements, chaussures, papier et carton, construction mécanique et sidérurgie ont été annoncées dans la foulée. Une liste de produits russes ne pouvant être exportés que sur autorisation spéciale a également été élaborée. Elle comprend le charbon, mais aussi le pétrole et les produits pétroliers.

Cité par l'agence de presse TASS, Dmitri Medvedev a justifié cette décision par la décision de l'Ukraine, il y a quelques jours, «d'élargir la liste des produits russes interdits en Ukraine», obligeant Moscou à adopter «des mesures de réciprocité ».

L’ensemble de ces mesures entreront en vigueur le 1er juin, à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle en Ukraine. Le président sortant Petro Porochenko est en ballottage défavorable face au comédien Volodymyr Zelensky, arrivé largement en tête au premier tour.

La Russie et l'Ukraine entretiennent des relations très tendues depuis le coup d’Etat survenu à Kiev en 2014, qui a chassé du pouvoir le président élu en 2010 Viktor Ianoukovytch, puis après le référendum d’autodétermination en Crimée, qui a abouti au rattachement de la péninsule à la Russie.