Russie : deux investisseurs dont un Français arrêtés pour soupçon de fraude

Les forces de l’ordre russes ont procédé les 14 et 15 février à l’arrestation de l'Américain Michael Calvey et du Français Philippe Delpal. Tous deux sont accusés d'avoir détourné au moins 33 millions d'euros aux dépens d'une banque russe.

L'Américain Michael Calvey, fondateur et directeur de Baring Vostok, l'un des fonds d'investissement les plus importants en Russie, ainsi que quatre autres collaborateurs du fonds dont le Français Philippe Delpal, ont été arrêtés les 14 et 15 février par les autorités russes. Ils sont accusés d’avoir détourné au moins 2,5 milliards de roubles (environ 33 millions d’euros) au détriment de la banque russe Vostotchny.

Cela peut se produire dans n'importe quel pays et peut concerner n'importe quel entrepreneur

Si certains acteurs du monde financier ont exprimé leurs inquiétudes à l’issue de cette arrestation, les autorités russes se sont montrées rassurantes : «Nous suivons de très près l'évolution de la situation et espérons que cela n'affectera pas - cela ne le doit pas - le climat des affaires», a ainsi déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

L'investisseur Michael Calvey a rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises

«Cela peut se produire dans n'importe quel pays et peut concerner n'importe quel entrepreneur», a-t-il ajouté, rassurant : «L'état des relations de la Russie avec les autres Etats n'influence en aucune manière leur activité d'investissement ici»

Comme l’a rapporté Dmitri Peskov, le dirigeant américain de Baring Vostok n’est pas inconnu des autorités russes : «Bien sûr, nous connaissons bien les activités d'investissement de Michael [Calvey] sur le marché russe depuis de nombreuses années. Nous attendons d'avoir des informations précises sur ce dont il est accusé», a précisé le porte-parole du Kremlin.

[Michael Calvey] a toujours défendu l'attractivité des investissements du marché russe

«Nous le connaissons comme un investisseur important [...] dans notre économie [...] Il a toujours défendu l'attractivité des investissements du marché russe», a-t-il encore souligné, relevant que Michael Calvey avait rencontré le président russe, Vladimir Poutine, à plusieurs reprises.

En charge des investissements dans le secteur financier pour Baring Vostok, Philippe Delpal est quant à lui à l’origine de la création de la filiale russe de Cetelem pour le compte du groupe bancaire BNP Paribas. Il a également travaillé pour le compte d’une autre banque française, la Société Générale. Depuis 2006, il est également conseiller pour le commerce extérieur de la France.

Lire aussi : L'artiste russe controversé Piotr Pavlenski a obtenu l'asile politique en France