L'Etat commande des Rafale à Dassault Aviation pour 2 milliards d'euros

Le 14 janvier, le ministre des Armées Florence Parly a profité d'une visite dans les usines Dassault pour annoncer la commande d'une nouvelle génération de Rafale. Celle-ci est présentée comme un «saut technologique, industriel et stratégique».

Selon BFM TV, le ministre des Armées a annoncé le 14 janvier l'achat pour deux milliards d'euros d'une nouvelle génération de Rafale. La commande est décrite comme un «saut technologique, industriel et stratégique» au profit des forces aériennes françaises. Pour cette annonce, Florence Parly s’est rendue sur le site de Dassault Aviation à Mérignac, en Gironde. Les modèles sont des F4 et seront livrés à partir de 2023. Florence Parly a ainsi précisé que, d'ici fin 2024, 28 Rafale supplémentaires seraient livrés à l'armée française et que 30 nouveaux, au standard F4, seraient commandés en 2023.

D'après BFM, Dassault Aviation a annoncé fin 2018 que son carnet de commandes comprenait 101 Rafale (73 à l’export et 28 pour la France).

Florence Parly a d'ailleurs attesté qu'il s'agissait d'un appareil «d'une qualité jamais encore égalée», offrant une «garantie pour notre souveraineté». La chaîne d'information précise que le F4 avait été présenté au salon du Bourget en 2017, en tant qu'avion connecté qui comprend «une technologie de maintenance prédictive basées sur le Big Data et l’intelligence artificielle».

À l’usine de Mérignac de @Dassault_OnAir pour annoncer le nouveau standard F4 du Rafale. 2 milliards pour un Rafale mieux connecté, des capacités d’actions améliorées, des radars plus performants et une sécurité renforcée. C’est un saut technologique, industriel et stratégique. pic.twitter.com/07DvuQ2qU6 — Florence Parly (@florence_parly) 14 janvier 2019

Le ministre a par ailleurs souligné que la «détection et la lutte contre les menaces ser[aient] améliorées», avec un radar à antenne active amélioré comme le sera le système électronique SPECTRA et ses capacités de brouillage.

Florence Parly a ajouté : «Au total, ce sont 2 500 à 5 000 emplois directs et indirects qui vivront grâce au standard F4.»

Cet avion de combat est prévu dans la loi de programmation militaire 2019-2025 permettant de moderniser et renouveler l'aviation française.

Le F4 sera connecté à des avions, des satellites, des systèmes de l'OTAN et des systèmes de combat terrestres et navals.

