«Un ton plus libre», Jean-Marc Sylvestre et Jacques Sapir bousculent l'économie sur RT France

L'émission le Lab Eco sur RT France ne se veut pas une leçon d’économie mais un face-à-face entre deux économistes, qui n’ont pas la même vision du monde : Jean-Marc Sylvestre et Jacques Sapir.

Le premier, Jean-Marc Sylvestre, est d'obédience libérale et adepte du laissez-faire laissez-passer. Le second, Jacques Sapir, est souverainiste et s'inspire de l'interventionnisme économique keneysien. De quoi alimenter le débat entre les deux hommes et aborder les grands enjeux économiques français et mondiaux dans l'émission économique hebdomadaire de RT France, Le Lab Eco.

«C'est une volonté de ton plus libre, une volonté aussi d'aborder des problèmes qui sont traités sur d'autres chaînes, mais avec un angle différent», souligne Jacques Sapir. «L'économie c'est un certain nombre de théories, de concepts, mais ce sont des faits et des chiffres. Notre propos, c'est d'expliquer la réalité des faits et la réalité des chiffres», explique pour sa part Jean-Marc Sylvestre.

RT France va faire une belle concurrence

Quant à l'accueil pour le moins frileux réservé à RT France par la presse mainstream, Jean-Marc Sylvestre l'attribue à une méconnaissance du média. «Je crois qu'au fur et à mesure que RT France va se développer et se diffuser, ces réserves-là tomberont», affirme ainsi le journaliste économique. A ce sujet, Jacques Sapir donne une autre explication. «La réticence [des autres médias] traduit en réalité la crainte d'une concurrence. Je pense que RT France va faire une belle concurrence», note l'économiste.

En lien avec l'actualité économique du moment, le tout premier numéro du Lab Eco s'est intéressé aux derniers développements du Brexit, et également à l'opportunité pour les particuliers de louer plutôt que d'acheter. Est-il possible aujourd'hui de vivre sans posséder quoi que ce soit ? Des éléments de réponse dans l'émission à voir en intégralité.

