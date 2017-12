RT France débarque sur les ondes : découvrez le tout premier JT

Après plusieurs mois d'intenses préparatifs, RT France est désormais à l'antenne ! Ce 18 décembre, la diffusion de nos programmes commence enfin. Vous pouvez d'ores et déjà suivre notre premier journal télévisé en direct.

Ce 18 décembre, la journaliste Stéphanie de Muru présente le tout premier journal télévisé de RT France. Les présentateurs Magali Forestier, Dora Abdelrazik, Samantha Ramsamy et Grégory Petitjean lui emboîteront ensuite le pas.

Au-delà des visages de la chaîne, une équipe de correspondants, de journalistes et de rédacteurs travaillent sans relâche pour porter haut les couleurs de l'information, et l'apporter au téléspectateur.

Un JT de 30 minutes sera diffusé toutes les heures suivi d'un programme en direct ou enregistré : documentaires, interviews ou débats.

RT France se donne pour mission de couvrir les actualités locales, régionales, nationales et internationales avec l'ambition d'apporter à la France et au monde francophone des perspectives nouvelles et accessibles à tous.

Regardez RT France en direct ici.