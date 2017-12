Le Bitcoin poursuit sa folle ascension et son cours atteint 15 000 dollars

En l'espace de deux mois, le cours du Bitcoin a triplé de valeur pour atteindre brièvement 15 000 dollars le 7 décembre. Une ascension fulgurante pour la plus célèbre des crytomonnaies qui s'accélère avec le temps.

Les jours se suivent et se ressemblent pour le Bitcoin, qui franchit les paliers les uns après les autres à un rythme de plus en plus soutenu. Le 7 décembre, son cours a brièvement atteint 15 000 dollars, selon les données compilées par le site spécialisé Coinmarketcap, alors qu'il avait franchit le cap des 10 000 dollars le 29 novembre seulement.

#McAfee double la mise : il mangera sa b... si le #Bitcoin n'atteint pas 1 million de dollars en 2020

➡️ https://t.co/y4MTRGkY6npic.twitter.com/ABggkSECKC — RT France (@RTenfrancais) 30 novembre 2017

La spirale haussière s'accélère pour la célèbre cryptomonnaie, à qui il a fallu depuis sa création, 1 789 jours pour atteindre les 1 000 dollars. Un fois ce stade atteint, il lui a fallu 1 417 jours pour quintupler sa valeur, et arriver à 5 000 dollar en octobre dernier. En l'espace de 46 jours seulement, le Bitcoin a ensuite doublé de valeur, pour dépasser les 10 000 dollars. Moins d'une semaine après avoir atteint ce palier, il vient donc d'inscrire un nouveau plus haut historique à son palmarès, à 15 000 dollars.

Des chiffres vertigineux qui sont le signe, selon certains analystes, d'une bulle financière prête à exploser. D'autres, à l'instar de l'entrepreneur John McAfee connu pour ses promesses farfelues, estiment que le rally du Bitcoin n'en est qu'à son début, et misent sur une progression tout aussi stratosphérique au moins jusqu'en 2020.

L'engouement autour de cette cryptomonnaie s'explique par des caractéristiques qui la différencient fondamentalement des monnaies traditionnelles. En premier lieu, le Bitcoin n'a pas d'organe central de contrôle et il est donc possible pour tout un chacun de participer à la création monétaire. Une création monétaire qui n'est par ailleurs pas infinie : elle se limite à 21 millions d'unités, elles-mêmes divisibles jusqu'à huit décimales maximum.

Au-delà de ces deux caractéristiques, la clé du succès du Bitcoin découle de la technologie sur laquelle la cryptomonnaie est conçue, la blockchain. Certains lui attribuent en effet la capacité de révolutionner l'industrie bancaire, rien de moins. Autant d'atouts qui en ont fait l'actif financier le plus rentable de l'année 2016, performance qu'il est bien parti pour réitérer en 2017.

Lire aussi : Pour contrer le blocus américain, le Venezuela veut lancer sa propre cryptomonnaie