Nouveau plus haut historique pour le Bitcoin qui vole de record en record

Avec une valeur dépassant les 1 400 dollars, un Bitcoin vaut aujourd'hui plus qu'une once d'or. La cryptomonnaie, qui est désormais traitée comme un moyen légal de paiement au Japon, n'en finit plus de faire de nouveaux adeptes.

Le Bitcoin, cette monnaie virtuelle, atteint de nouveaux sommets. Sa valeur a atteint son plus haut historique le 2 mai, à plus de 1 400 dollars pour un Bitcoin. La cryptomonnaie est poussée par une forte demande en provenance du Japon où elle est désormais un moyen de paiement officiellement reconnu.

D'après Cryptocompare, un site de données analysant les échanges de Bitcoin sur plusieurs dizaines de plateformes à travers le monde, la moitié du volume de transactions observé ces dernières 24 heures concernait le taux de change entre le Bitcoin et le yen.

La première «banque» de #Bitcoin au monde ouvre ses portes en Autrichehttps://t.co/xMM9rgxpJBpic.twitter.com/0940cY6aYW — RT France (@RTenfrancais) February 11, 2017

Cette hausse s'inscrit par ailleurs dans un tendance plus large de hausse des monnaies virtuelles les plus populaires du moment. La valeur de l'Ethereum a, par exemple, été multipliée par sept depuis février, pour se fixer aux alentours de 76 dollars.

La popularité des cryptomonnaies, et du Bitcoin en particulier (actif financier le plus performant de l'année 2016), découle de trois de leurs caractéristiques : l'anonymat des transactions, une quantité limitée (21 millions de Bitcoins, divisibles jusqu'à huit décimales maximum) et son indépendance vis-à-vis d'une banque centrale.

