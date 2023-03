Rosneft et Indian Oil signent pour augmenter les livraisons de brut russe en Inde

Lors d’une visite de travail en Inde, le président du groupe pétrolier public russe Rosneft a signé avec le groupe public Indian Oil un accord pour «augmenter considérablement» les livraisons de brut en Inde.

La compagnie pétrolière russe Rosneft a annoncé ce 29 mars qu’elle avait conclu un accord avec l'entreprise publique Indian Oil pour «augmenter considérablement» l'approvisionnement en pétrole de l'Inde et diversifier ses qualités. L'accord a été signé lors d'un voyage de travail du PDG de Rosneft, Igor Setchine, en Inde, au cours duquel des réunions ont eu lieu avec des représentants des ministères indiens, ainsi qu'avec les dirigeants des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du pays.

Dans son communiqué, Rosneft note également que les parties ont discuté de l'élargissement de la coopération globale dans le secteur de l'énergie entre les entreprises russes et indiennes tout au long de la chaîne technologique, ainsi que de la possibilité de règlements mutuels en monnaies nationales. «Une attention particulière a été accordée à la mise en œuvre de projets conjoints entre Rosneft et des partenaires indiens, notamment Sakhalin-1, Taas-Yuryakh et Vankorneft», souligne le communiqué.

Il est également précisé que, selon des données du ministère indien du Commerce, la Russie est devenue en 2022, pour la première fois de l'histoire, l'un des cinq principaux partenaires commerciaux de l'Inde, avec un volume d’échanges entre les deux pays de 38,4 milliards de dollars.