La Russie annonce une multiplication par 22 de ses livraisons de pétrole à l’Inde

Le ministre russe chargé de l’Energie a annoncé ce 28 mars que les exportations de pétrole de la Russie vers l'Inde avaient été multipliées par 22 en 2022. Il a aussi évoqué le développement de nouveaux canaux d'exportation et moyens de paiement.

«La majeure partie de nos ressources énergétiques a été redirigée vers d'autres marchés, les marchés de pays amicaux. Si on prend, par exemple, les livraisons de pétrole à l'Inde, elles ont été multipliées par 22 l'an dernier», a déclaré le vice-Premier ministre russe en charge de l'Energie, Alexandre Novak, ce 28 mars à l’issue d’une réunion de son ministère.

Plus tard dans la journée, Novak a précisé lors d’une interview à la chaîne de télévision Rossiya-24 qu’en Chine, l'augmentation en 2022 était de «8% pour le pétrole et pour le charbon, voire plus».

«Nous développons depuis longtemps des infrastructures en direction de la Chine ; nous avons le pipeline Skovorodino-Mohe, par lequel 30 millions de tonnes sont livrées chaque année, via le Kazakhstan (10 millions de tonnes). L'année dernière, nous avons augmenté la capacité du port de Kozmino ; cela a également permis d'augmenter les approvisionnements de nos partenaires de la région Asie-Pacifique. Nous poursuivrons ce travail cette année», a précisé le vice-Premier ministre.

Alexandre Novak a également déclaré qu’en 2023, la Russie continuerait à travailler sur la réorientation des approvisionnements énergétiques, la formation d'une flotte de pétroliers et d'instruments d'assurance et de réassurance, dans le but d’annuler les sanctions frappant ses livraisons par bateaux.

«Il est important pour nous cette année de maintenir l'élan associé à la création de mécanismes et d'outils qui nous permettront de fournir de manière fiable des produits pertinents à de nouveaux marchés. Nous parlons de chaînes d'approvisionnement et de la poursuite de la formation de la flotte de pétroliers, de la création d’instruments de paiement et de la transition vers les monnaies nationales», a-t-il précisé.