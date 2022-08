France : à 6,1% l'inflation bouscule un record de 37 ans

La hausse des prix à la consommation se poursuit en France malgré le ralentissement de la hausse du coût de l’énergie. Une accalmie largement compensée par l’accélération du renchérissement des services et de l'alimentation.

La hausse des prix à la consommation en France s'est accélérée en juillet pour atteindre 6,1% sur un an après 5,8% en juin, le niveau le plus élevé depuis juillet 1985, selon les données publiées ce 12 août par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'institut précise que les prix de l'énergie ont continué à peser sur les chiffres de l'inflation, mais moins fortement que ces derniers mois, avec une hausse de 28,5% sur un an en juillet après une hausse de 33,1% le mois précédent. En revanche des accélérations de la hausse des prix sont observées pour les services, l'alimentation et les produits manufacturés.

Ainsi, les prix des services ont augmenté de 3,9% en juillet par rapport à la même période de 2021, contre 3,3% le mois précédent, avec des hausses particulièrement nettes dans les transports (+17,4 % après +13,1 %). L’accroissement des prix est particulièrement net pour le transport aérien (+46,5 % après +26,5 %) et n’est pas compensé par le ralentissement de ceux du transport ferroviaire (+11,1 % après +13,2 %) ainsi que de ceux du transport routier (+9,7 % après +10,8 %).



Une accélération des prix de l'alimentation est également notée avec + 6,8% après 5,8% le mois dernier, notamment portée par ceux de la viande (+8,8 % après +7,2 %) et notamment des volailles (+14,6 % après +12,1 %), tandis qu’elle est un peu moins soutenue par les produits frais (+5,2 % après +6,6 %) : légumes (+4,9 % après +7,3 %), poisson (+17,2 % après +18,3 %) et fruits (+2,7 % après +2,9 %) ralentissent.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base aux comparaisons européennes a, lui, augmenté de 6,8% sur un an après 6,5% en juin.