RT OUVRE LES INSCRIPTIONS AUX KHALED ALKHATEB MEMORIAL AWARDS 2020 DU JOURNALISME EN ZONE DE CONFLIT

RT commence à accepter les candidatures aux Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020, un concours international annuel qui récompense les meilleurs reportages depuis une zone de conflit.

Ce prix, qui en est à sa troisième édition, a été créé en mémoire du journaliste indépendant Khaled Alkhateb, qui collaborait avec RT Arabic avant de trouver la mort en 2017 alors qu'il réalisait des reportages en Syrie.

Les Khaled Alkhateb Memorial Awards récompensent des journalistes dans trois catégories différentes : «Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo longue» ; «Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo courte», «Meilleur travail en zone de conflit : Texte».

En 2018, lors de la première édition du concours, des journalistes de plus de 20 pays avaient soumis leurs candidatures dans dix langues différentes. Les prix avaient été attribués à des journalistes irakiens et irlandais, dont les reportages apportaient un éclairage sur la situation en Irak et en Syrie après la défaite de l'Etat islamique (EI). Une journaliste de Singapour a également été récompensée pour sa couverture de l’assaut de la ville de Marawii, aux Philippines, par des terroristes affiliés à l'EI. Le jury était composé d'éminents journalistes internationaux, dont Philip Ittner (ancien correspondant de CBS) et Tom Wragg (Association for International Broadcasting).

En 2019, parmi les candidatures en provenance de 25 pays différents, le jury a sélectionné des journalistes russes, américains, italiens et indiens pour leurs reportages sur les conflits en Syrie, en Irak et en Libye. La remise du prix Khaled Alkhateb Memorial Awards 2019 a eu lieu dans le cadre du RT Media Talk – « Dans la zone de conflit : risques et responsabilités des journalistes ». D’éminents journalistes du monde entier y avait débattu de la possibilité d'objectivité chez les journalistes dans leur couverture des conflits, de la lutte contre les fausses informations sur le front et d'autres problématiques cruciales pour les médias contemporains.

Les lauréats de la troisième édition des Khaled Alkhateb memorial awards seront annoncés le 30 juillet, à l’occasion du troisième anniversaire de la mort de Khaled Alkhateb. Ce dernier est mort en 2017 dans des frappes de missiles effectuées par les terroristes de l'EI dans la province syrienne de Homs. Dans ses reportages, il couvrait les combats entre les forces gouvernementales syriennes et les terroristes. Le président russe Vladimir Poutine a attribué à Khaled Alkhateb une «Médaille d'honneur» qui a été remise à sa famille lors de la première édition des Khaled Alkhateb memorial awards.

En savoir plus et soumettre votre candidature sur https://award.rt.com/