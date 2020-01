RT devient le premier réseau de chaînes d’information au monde avec 10 milliards de vues sur YouTube

PARIS, le 29 janvier 2020 - RT est le premier réseau de chaînes de télévision le plus regardé sur YouTube, avec un record de 10 milliards de vues et plus de 16 millions d'abonnés. Le nombre total de vues de l'ensemble des chaînes RT sur YouTube a placé le réseau devant toutes les chaînes d'information de la BBC, de CNN, d’Al Jazeera, d’Euronews, de Fox News, de France 24 et autres.

Parmi les contenus vidéo de RT les plus viraux l’an dernier, il y a la couverture des manifestations des gilets jaunes en France. Les journalistes de RT ont rendu compte du mouvement des Gilets jaunes dès le début, diffusant souvent en direct, au cœur des manifestations. «Aujourd’hui, sur YouTube, la chaîne qui a le plus de visibilité ce n’est pas BFM, ce n’est pas CNEWS, c’est RT», a déclaré, en juin dernier, le secrétaire d’Etat au Numérique Cédric O.

En 2019, RUPTLY, l'agence vidéo du groupe RT, a été le seul organe de presse à filmer des images de l'arrestation de Julian Assange, alors que le fondateur de WikiLeaks était expulsé de l'ambassade d’Equateur et emmené par la police londonienne. Seule l’équipe de RUPTLY était sur place, fournissant ces images exclusives à des milliers de médias et de plateformes à travers le monde.

RT et RUPTLY ont également retransmis en direct l'incendie de Notre-Dame de Paris et ont été les premiers à diffuser des images de drone des dommages visibles de l’emblématique cathédrale après la catastrophe.

En 2007, RT a été le premier réseau de télévision russe à publier du contenu sur YouTube et, en 2013, il est devenu le premier réseau d'informations au monde à atteindre le milliard de vues. «Etablir une telle connexion avec le public et attirer les utilisateurs afin qu'ils reviennent encore et encore pour atteindre un milliard de vues, c'est une réussite remarquable», déclarait à l’époque Robert Kyncl, vice-président de Google et Chief Business Officer de YouTube.

Le groupe RT est un réseau mondial composé de huit chaînes d’information qui diffusent également des documentaires, avec des plateformes numériques en six langues, et l’agence de presse vidéo RUPTLY. Selon une enquête Ipsos de 2017, l'audience internationale de RT est de 100 millions de téléspectateurs chaque semaine dans 47 pays sur la centaine où la chaîne est disponible. RT est la seule chaîne de télévision russe à avoir été finaliste à sept reprises aux Emmy Awards.