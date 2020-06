KHALED ALKHATEB MEMORIAL AWARDS : RT PROLONGE LE DÉLAI DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

MOSCOU, 10 JUIN – RT a repoussé jusqu’au 30 juin la date limite de dépôt des candidatures aux Khaled Alkhateb Memorial Awards. Les Khaled Alkhateb Memorial Awards sont un prix international annuel récompensant le meilleur travail journalistique dans les zones de conflit. Ce prix a été créé en mémoire du journaliste Khaled Alkhateb, tué en Syrie, qui collaborait avec RT Arabic. En 2020, la cérémonie se tiendra pour la troisième fois.

« Partout dans le monde, les reporters de guerre n'ont cessé d’exercer leur métier, même pendant l'épidémie de coronavirus. Pas plus tard que la semaine dernière, au Yémen, un journaliste qui collaborait avec notre agence vidéo RUPTLY a été sauvagement tué. Nous décernons le prix de Khaled Alkhateb aux journalistes qui risquent leur vie pour rapporter la vérité », a déclaré la rédactrice en chef adjointe de RT Anna Belkina.

Le prix international Khaled Alkhateb est décerné dans trois catégories : « Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo longue », « Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo courte », « Meilleur travail en zone de conflit : Texte ».

En 2019, des professionnels de 25 pays avaient soumis leurs candidatures. Les prix avaient été attribués à des journalistes russes, américains, italiens et indiens, qui couvraient les conflits en Syrie, en Irak et en Libye. Le jury était composé d'éminents journalistes et experts internationaux sur les sujets de la guerre et des conflits armés.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans le cadre de la conférence RT Media TALK « Dans la zone de conflit : risques et responsabilités des journalistes ». La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le développement numérique et technologique Dmitri Peskov, la rédactrice en chef de RT et de Rossiya Segodnya Margarita Simonian y ont pris part, ainsi que des journalistes russes et étrangers. Les intervenants ont évoqué les problèmes d'objectivité dans l'éclairage des conflits, de vérification des informations en provenance des points chauds du globe et d’autres sujets.

Les noms des lauréats de la troisième cérémonie annuelle des Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2020 seront annoncés le 30 juillet – date anniversaire de la mort de Khaled Alkhateb, décédé dans une frappe de missile des terroristes de Daesh* dans la province syrienne de Homs en 2017. Dans ses reportages, il couvrait la lutte des forces gouvernementales syriennes contre les terroristes. En avril 2018, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur l'attribution à Khaled Alkhateb de la « Médaille d'honneur » à titre posthume, qui a été remise à sa famille lors de la première édition des Khaled Alkhateb Memorial Awards.

En juin 2020, au Yémen, des inconnus ont abattu le journaliste Nabil Hassan Al-Quaiti qui collaborait avec l'agence vidéo RT Ruptly et d'autres médias. Il couvrait le conflit militaire et politique dans le pays et la situation au Moyen-Orient. En janvier 2020, une autre personne collaborant avec Ruptly, Safaa Ghali, a été tuée.

Vous pouvez soumettre votre candidature sur le site : https://award.rt.com.

* Organisation reconnue comme terroriste par un arrêt de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 29 décembre 2014.