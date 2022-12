Correspondants de guerre : des reportages sur le conflit en Ukraine récompensés au concours de RT

MOSCOU, 19 DÉCEMBRE – Le jury du Prix international Khaled Alkhateb Memorial Awards 2022, décerné aux journalistes pour les meilleurs travaux depuis une zone de conflit, a sélectionné les vainqueurs de cette édition. Ce sont des correspondants de guerre des médias «Izvestia», «Komsomolskaïa Pravda», du studio «TOK» et de l’agence de presse «RIA Novosti». La chaîne de télévision RT a créé ce prix en mémoire du journaliste Khaled Alkhateb, qui collaborait avec la chaîne de télévision arabe RT avant d’être tué en Syrie en 2017.

Cette année, les Khaled Alkhateb International Memorial Awards récompensent des reportages couvrant l’opération militaire spéciale en Ukraine.

LAURÉATS :

1. «Meilleur journalisme en zone de conflit : Vidéo».

- Valentin Trouchnine, «Le Paradis et l’Enfer au monastère», journal «Izvestia» / chaîne de télévision REN TV (Russie).

Ce reportage relate l’évacuation de civils depuis le monastère de la Dormition-Saint-Nicolas-Saint-Basile, situé à Nikolskoïé (RPD), sous les bombardements constants des forces armées ukrainiennes. Les journalistes montrent les dégâts causés par une frappe d’artillerie : des nuages de fumée noire s’élevant du territoire du couvent et des destructions massives.

2. «Meilleur journalisme en zone de conflit : Texte».

- Alexandre Kots, «Combats près de Kiev : les preux de Gostomel», journal «Komsomolskaïa Pravda» (Russie).

Le reporter de guerre s’est rendu sur les positions des parachutistes qui ont débarqué dans un aérodrome de la région de Kiev le premier jour de l’opération militaire et ont tenu bon pendant un mois sous les bombardements.

3. «Meilleure couverture de l’humanitaire : Vidéo».

- Réguina Orekhova, «Les civils», studio «TOK», groupe de médias «Rossia Segodnia» (Russie).

Un documentaire sur les habitants de Marioupol qui, confrontés à la mort, à la famine et aux souffrances, n’ont pas perdu courage. L’un des héros du film, Micha, est venu à Marioupol rechercher sa fiancée, avec laquelle il avait perdu tout contact dès le début des hostilités.

4. «Meilleure couverture de l’humanitaire : Texte».

- Maria Marikian, «Ils peuvent revenir», «RIA Novosti» (Russie).

Un reportage depuis Popasnaïa, ville de RPL violemment bombardée par les forces armées ukrainiennes au moment de leur retraite. La plupart des bâtiments ont été rasés. Or, quelques dizaines d’habitants sont restés à Popasnaïa, ayant refusé de quitter leur ville natale. Ils parlent de leur survie dans des conditions extrêmement pénibles.

Cette année, les membres du jury étaient les correspondants de guerre de VGTRK Evgueni Poddoubny et Anton Stépanenko, ainsi qu’Alexandre Loukianov, directeur exécutif de MIA «Rossia Segodnia», et Kirill Vychinsky, membre du Conseil des droits de l’homme auprès du président de la Fédération de Russie. Les travaux des participants ont également été évalués par les correspondants de RT Valentin Gorchénine, Mourad Gazdiev, Sargon Khadaïa, Sémion Sendérov, Salam Moussafir (RT en arabe) et la rédactrice en chef de RT Balkan Eléna Milincic.

Les lauréats de la première édition des Khaled Alkhateb International Memorial Awards, en 2018, ont été des journalistes irakiens, irlandais et singapouriens. En 2019, les prix ont été attribués à des reporters issus de Russie, des Etats-Unis, d’Italie et d’Inde. En 2020, des correspondants de guerre de Russie, de Syrie et d’Inde ont remporté les prix. Enfin, les récipiendaires de l’édition 2021 du prix RT venaient de Russie, des États-Unis et du Yémen.

Les prix Khaled Alkhateb International Memorial Awards ont été créés en hommage à Khaled Alkhateb, journaliste freelance travaillant notamment avec RT Arabic, tué à 25 ans lors de frappes de missiles effectuées par les insurgés à Homs, en Syrie. Khaled assurait la couverture des combats entre forces gouvernementales syriennes et djihadistes. En 2018, le président russe Vladimir Poutine a attribué à Khaled Alkhateb une «Médaille d’honneur» remise à sa famille lors de la première édition des Khaled Alkhateb Memorial Awards.