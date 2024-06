Délocalisations : les entreprises agricoles espagnoles s'installent en masse au Maroc

Le bilan des chiffres communiqués par l'agence Espagne Exportations et Investissements (ICEX) fait état de plus de 360 entreprises espagnoles relocalisées vers le Maroc pour fuir les normes environnementales « complexes » imposées par l'Union européenne. Parmi celles-ci, environ 10% sont des sociétés agro-alimentaires.

« 360 sociétés espagnoles ont déplacé leur production vers le Maroc» a rapporté le 10 juin le site marocain Maghreb Online, d’après les données officielles de l'agence Espagne Exportations et Investissements (ICEX). Si toutes ne sont pas directement des entreprises agricoles, on trouve parmi ces entreprises plusieurs géants alimentaires comme Ebro Foods (Brillante, SOS) et Borges (fruits secs). Environ 10% des entreprises espagnoles au Maroc se consacrent directement ou indirectement à l’agroalimentaire. Celles-ci jouissent au Maroc, selon le média, de meilleures conditions ainsi que des tarifs et taxes « nettement optimisées ».

Les informations de l’ICEX qui ont été initialement relayées par le site espagnol Vozpópuli en février 2024, indiquent que plusieurs entreprises espagnoles ont délocalisé leur production tandis que d'autres opèrent à travers leurs filiales ou en s’associent à des entreprises marocaines, et ce, en raison des procédures douanières simplifiées. Le nombre total des entreprises pourrait dépasser ainsi le millier.

« Les exportateurs de l’UE bénéficieront à terme de la suppression des droits de douane marocains à l’importation pour 70% des produits agricoles et de la pêche, une mesure qui permettra une économie estimée à 100 millions d’euros en droits de douane une fois mise en œuvre », lit-on de même source.

L’ICEX a souligné que l’Espagne est le plus grand partenaire commercial de son voisin africain, devançant la France et la Chine en termes d’exportations et d’importations. Les exportations espagnoles vers le Maroc avaient atteint, en 2021, le chiffre record de 9,5 milliards d’euros.

Dans l'UE, des normes environnementales jugées trop lourdes

En 2012, le Maroc et l’Union européenne avaient signé un accord sur des mesures réciproques pour libéraliser le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Ces révélations interviennent alors que l'Europe entière a été secouée pendant l'hiver 2023-24 par une fronde agricole, les agriculteurs des pays de l'UE se plaignant de la concurrence déloyale de la part des pays hors de l'UE (notamment l'Ukraine), qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, et contre une bureaucratie et des normes européennes jugées trop lourdes et pénalisantes.

Le pacte vert pour l’Europe, dont l'ambition est de faire de celle-ci « le premier continent neutre pour le climat », présente le volet agricole de la feuille de route environnementale de l'Union européenne a impacté le quotidien des agriculteurs. Les agriculteurs espagnols ont exprimé leur colère, notamment le 21 février dernier à Madrid, lors d'une des plus importantes manifestations qu'ait connu le pays.