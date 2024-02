Les progrès, les défis et les perspectives de développement de l'Afrique sont à l'ordre du jour du sommet de l'UA

La 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) débute ce 17 février à Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie. La Conférence est la plus haute instance politique et décisionnelle de l'UA. Elle est composée des chefs d'État et de gouvernement de tous les États membres et détermine les politiques de l'UA, fixe ses priorités et surveille leur mise en œuvre.