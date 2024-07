La Russie prête à diversifier ses exportations en viandes vers la Tunisie

Leader mondial sur le marché du blé, la Russie veut s’imposer aussi dans le commerce des viandes. L'élevage est en plein essor dans le pays et intéresse de plus en plus la Tunisie, pays nord-africain qui fait partie des principales destinations où Moscou souhaite augmenter ses exportations de produits carnés.

La Russie a entamé des pourparlers avec la Tunisie pour exporter des produits carnés à destination de ce pays nord-africain, a révélé le 8 juillet Vassili Lavrovsky, le conseiller du chef de Rosselkhoznadzor, le Service fédéral russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire.

«Nous attendons le feu vert de la partie tunisienne», a déclaré le conseiller à l’agence de presse Interfax, indiquant que les conditions d’octroi de l’accès des produits animaux russes au marché tunisien avaient été discutées lors d’une réunion avec la directrice par intérim du contrôle des frontières au ministère tunisien de l’Agriculture, Olfa Shin.

Selon le responsable, les autorités russes sont prêtes à diversifier leurs offres de denrées carnées vers ce pays du Maghreb. À cette fin, les entreprises exportatrices russes entendent fournir à la Tunisie de la viande de volaille, de bœuf et d’agneau ainsi que des produits dérivés, mais aussi des aliments pour animaux de compagnie à base de plantes, a précisé Vassili Lavrovsky.

Un marché prometteur

En Russie, l'élevage et la production carnée sont en plein essor et intéressent de plus en plus la Tunisie, pays qui fait partie des principales destinations où Moscou souhaite augmenter ses exportations de produits agricoles.

D’après l’agence nationale russe d’exportation de produits agricoles Agroexport, l’accès au marché tunisien des produits carnés devrait permettre à la Russie d’augmenter ses expéditions de produits agricoles vers la Tunisie de 33%, pour une valeur estimée à 400 millions de dollars (370 millions d'euros).

Sur le marché tunisien, les exportateurs russes auront fort à faire avec la concurrence du Brésil, de l’Australie, du Paraguay et de l’Inde, pointe néanmoins l’agence de presse Ecofin. D’après les données compilées sur la plateforme Trade Map, la Tunisie a importé pour plus de 14,7 millions de dollars (environ 13,6 millions d'euros) de viandes et abats comestibles en 2023, dont 74% provenaient de ces quatre pays.

Leader mondial sur le marché des céréales, la Russie est devenue aussi une importante exportatrice de viande ces dernières années. En 2023, elle a exporté un volume record de produits carnés. En 2024, ce chiffre devrait encore augmenter de 10%, selon les estimations de l'Association nationale de la viande.

Nouvel élan

La Russie approvisionne régulièrement la Tunisie en produits agricoles. Les exportations russes vers ce pays dans ce secteur ont été multipliées par huit au cours des cinq dernières années, principalement en blé, en orge et en huile de tournesol.

En mars 2023, le pays maghrébin avait par ailleurs approuvé les importations de produits de pêche en provenance de Russie.

La coopération économique entre les deux pays a connu un nouvel élan, notamment après la visite du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, en Tunisie les 20 et 21 décembre 2023, à l’invitation de son homologue tunisien Nabil Ammar.

L’établissement de concertations politiques bilatérales, l’échange de visites des responsables ministériels et parlementaires ainsi que la diversification des domaines de coopération ont aussi permis de renforcer les liens entre la Russie et la Tunisie.