Accueilli au Kremlin par Poutine, Modi salue la solidité des relations indo-russes et évoque l'Ukraine

Le président russe et le Premier ministre indien ont entamé des négociations au Kremlin ce 9 juillet, au lendemain de l’arrivée de ce dernier dans la capitale russe. Une visite et des marques d'amitié qui ont suscité la colère de Volodymyr Zelensky.

«Nos pays entretiennent une amitié de très longue date, de bonnes relations qui se sont développées au fil des décennies. Aujourd'hui, nos relations ont le caractère d'un partenariat stratégique privilégié», a déclaré d’emblée Vladimir Poutine, accueillant le Premier ministre indien Narendra Modi au Kremlin.

«Nous célébrons 77 ans d'établissement de relations diplomatiques », a précisé le dirigeant russe, avant de se féliciter du développement grandissant des relations commerciales avec New Delhi : «L’année dernière, le chiffre d’affaires commercial entre les deux pays a augmenté de 66%, et au premier trimestre 2024, il a encore augmenté de 20%.»

Vladimir Poutine a notamment remercié Narendra Modi pour l'«attention» que celui-ci accordait à la «résolution pacifique de la crise ukrainienne».

«Grâce à l’amitié indo-russe, nous avons surmonté un certain nombre de crises»

Narendra Modi, à son tour, s'est dit convaincu que Moscou et New Delhi continueraient à travailler ensemble et à «renforcer tous les aspects de la coopération», soulignant des rapports «très étroits» avec la Russie, et rappelant qu'il avait rencontré son Vladimir Poutine à 17 reprises. «Nous continuerons de renforcer l’ensemble des aspects de notre coopération», a-t-il annoncé.

«Grâce à l’amitié indo-russe, nous avons surmonté un certain nombre de crises, d’approvisionnement de combustibles et alimentaires», a fait valoir Narendra Modi. Avant de poursuivre : «Nous avons pu échanger des produits comme des engrais et nous avons pu échanger des intérêts, notre coopération ira dans ce sens. Nous avons pu éviter les difficultés de la crise énergétique mondiale grâce à la collaboration entre la Russie et l’Inde. Nous avons pu aboutir à une stabilité des marchés.»

Poutine et Modi ont évoqué l’Ukraine

Narendra Modi a également confirmé avoir déjà discuté des «questions ukrainiennes» avec Vladimir Poutine la veille au soir, le président russe l’ayant accueilli à la résidence de Novo-Ogariovo. Il a souligné que leur rencontre était «scrutée» par le monde entier.

«Lorsque éclate un conflit, nous devons avoir la possibilité de discuter ensemble», a ensuite déclaré le chef de l’exécutif indien. «En tant que votre ami, je dirais que nous pensons que les conflits ne se résolvent pas par des moyens militaires, nous mettons l’accent sur le dialogue et les négociations», a-t-il ajouté.

«Je suis très heureux de nos discussions informelles, je pense que c’était un moment intéressant. J’ai des raisons d’être optimiste et je veux vous remercier», lui a répondu Vladimir Poutine.

Zelensky mécontent de la visite de Modi à Moscou

De son côté, Volodymyr Zelensky a dénoncé sur les réseaux sociaux la visite du dirigeant indien : «C'est une énorme déception et un coup dévastateur pour les efforts de paix que de voir le dirigeant de la plus grande démocratie du monde étreindre le criminel le plus sanguinaire du monde à Moscou.»

L’Inde et la Russie ont maintenu des liens solides en dépit des pressions occidentales. New Delhi a critiqué le sommet sur l'Ukraine en Suisse, refusant de soutenir le texte final adopté le 16 juin. L'Inde a souligné que seules des solutions acceptables pour «les deux parties» pouvaient parvenir à une paix durable en Ukraine.

Des propos qui n’ont guère plu à Kiev : le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a concédé en Suisse que plusieurs pays avaient exprimé une vision différente du conflit. «Hier, des voix se sont élevées parmi les pays du Sud pour parler de compromis difficiles qui doivent être trouvés. Ce n’est pas le langage que nous entendons de la part des partenaires occidentaux», a-t-il rapporté.