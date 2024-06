Journée de la Russie : Poutine salue le soutien de la population à l'opération en Ukraine

À l'occasion de la Journée de la Russie ce 12 juin, le président Vladimir Poutine a tenu à adresser un message à ses concitoyens, saluant le «patriotisme» et le soutien de la population à l'opération en Ukraine.

Le président Vladimir Poutine a félicité ses concitoyens à l'occasion de la Journée de la Russie. «Chers amis, collègues, je vous félicite à l'occasion de la Journée de la Russie !», a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de remise des prix d'État au Kremlin, ce 12 juin.

Cette fête est célébrée «dans le respect de notre pays, avec le respect de son histoire séculaire, des ordres de nos ancêtres, de leurs réalisations et de leurs victoires», a souligné le président russe. Vladimir Poutine a ajouté que célébrer la Journée de la Russie était nécessaire et historiquement correct, car elle symbolisait la continuité du chemin millénaire du pays.

Le 12 juin marque l'anniversaire du premier congrès des députés du peuple qui a adopté la Déclaration de souveraineté de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) en 1990. C'est à partir de cette date que les lois russes ont primé sur les lois soviétiques.

«Dans ces moments difficiles, nous sommes unis»

«L'État russe a traversé de nombreuses périodes difficiles, voire tragiques, mais notre peuple a toujours surmonté toutes les difficultés, obstacles et adversités, créé et accru la grandeur de la patrie», a fait valoir le président russe, avant d'ajouter : «Aujourd'hui, dans ces moments difficiles pour notre pays, nous sommes à nouveau unis. Le patriotisme et la responsabilité du sort de la patrie sont des sentiments proches et chers à chacun de nous, ils constituent un soutien fiable pour les participants à l'opération militaire spéciale.»

Toute la Russie soutient l'effort de ses troupes en Ukraine, a souligné le dirigeant russe.

Aujourd'hui, le Kremlin a organisé une cérémonie de remise de prix d'État dans les domaines de la science et de la technologie, de la littérature et de l'art, ainsi que pour des réalisations exceptionnelles en matière de droits de l'homme et d'activités caritatives pour 2023.