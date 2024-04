Donbass : les troupes russes à l'offensive en périphérie de Chasov Yar

La situation autour de Chasov Yar, petite ville située à 66km au nord de Donetsk, se complique pour les forces ukrainiennes. La ville est la cible des assauts russes, et l’armée ukrainienne a admis ce 7 avril que la situation était «difficile et tendue».

Les Russes ont intensifié ces derniers jours leur pression autour de Chasov Yar, cette localité clé se trouvant désormais «sous un feu constant», selon l’armée ukrainienne.

«La situation est assez difficile et tendue», a reconnu ce 7 avril à la télévision ukrainienne Oleg Kalachnikov, le porte-parole d'une brigade engagée dans les combats sur place. «Les Russes essaient de mener des actions d'assaut à la fois directement sur les localités de Bogdanivka et Ivanivské, qui entourent Chasov Yar. Ils essaient également de mener des actions offensives entre ces localités», a-t-il précisé.

Chasov Yar est une petite ville industrielle du Donbass, qui comptait 14 000 habitants avant le conflit. Située en hauteur à 60 km au nord de Donetsk, elle mène à Kramatorsk, à 30 km, encore sous contrôle ukrainien et important nœud ferroviaire et logistique pour l'armée ukrainienne.

L'armée russe «utilise l'infanterie avec le soutien de véhicules blindés de combat», appuyés par «des avions d'assaut», a encore ajouté l’officier ukrainien, avant de revendiquer que «toutes leurs attaques avaient été repoussées et qu'ils avaient battu en retraite».

Le média russe Rybar a quant à lui affirmé ce 7 avril que l’armée ukrainienne s’était retirée derrière le quartier du canal. Les combats les plus intenses des derniers jours ont eu lieu dans ce secteur, toujours selon la même source, les forces russes ayant avancé en périphérie de la ville.

© Rybar Situation à Chasov Yar le 6 avril.

L’armée russe a conservé cette semaine l’initiative dans la plupart des secteurs du front, a aussi indiqué Rybar. «Nos troupes avancent sur le front de Zaporojié, sur le saillant de Vremevsky, en direction du sud de Donetsk et à proximité d'un certain nombre de localités à l'ouest d'Avdeïevka, à l'ouest et au sud de Kremennaïa» a-t-il aussi rapporté.

Encore selon Rybar, Kiev se prépare à une offensive estivale russe «à grande échelle» et «sur un large front», «érigeant des fortifications à plusieurs échelons».

La situation est de plus en plus ardue pour les troupes ukrainiennes depuis l'échec de leur contre-offensive de l'été 2023. Souffrant d'une pénurie en hommes et en munitions, elles subissent la pression des forces russes, qui ont repris l'initiative depuis l'automne.