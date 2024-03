«Nous devons tous tendre vers cet effort» : à Sirius, Poutine enjoint les jeunes à «lutter» pour l’égalité

Vladimir Poutine est allé ce 6 mars à la rencontre des participants au Festival mondial de la jeunesse à Sirius. Lors de son discours, à l’occasion de la cérémonie de clôture, le président russe les a notamment enjoints à se battre en faveur de l’égalité.

À l’occasion de la cérémonie de clôture du Festival mondial de la jeunesse à Sirius, près de Sotchi, Vladimir Poutine s’est adressé ce 6 mars aux jeunes participants. Le président russe les a notamment enjoints à «lutter» pour l’égalité.

«Nous sommes égaux à la naissance, mais est-ce que nous grandissons et nous développons dans des conditions égales ? La réponse, malheureusement, est non», a déclaré Vladimir Poutine. «Il n'y a pas de conditions égales pour tous dans le monde et c'est la plus grave injustice du monde d'aujourd'hui», a-t-il poursuivi.

«Est-il possible de faire en sorte que chacun soit sur un pied d'égalité et grandisse dans des conditions égales, développe, révèle ses talents au profit de ses proches, de sa famille, de son pays et peut-être de toute l'humanité ? Je ne sais pas», a déclaré à l’assistance le président russe. «Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous devons tous lutter pour cela», a-t-il ajouté.

«Le simple fait que nous nous efforcions d'atteindre cet objectif rendra le monde plus transparent, plus juste, plus démocratique, plus durable, plus équilibré et plus sûr», a encore assuré Vladimir Poutine.

Grande rencontre entre jeunes du monde entier, le Festival mondial de la jeunesse ferme ses portes le 7 mars, après avoir rassemblé durant une semaine 20 000 participants issus de près de 190 pays.