Sotchi : Vladimir Poutine donne le coup d’envoi du Festival mondial de la jeunesse

Le président russe a officiellement lancé le Festival mondial de la jeunesse qui se tient jusqu’au 7 mars à Sotchi. Au cours de son discours, Vladimir Poutine a souligné l’importance de la diversité culturelle et de la fraternité des peuples.

«Je déclare ouvert le Festival mondial de la jeunesse», a déclaré Vladimir Poutine dans un discours vidéo publié ce 2 mars sur le site du Kremlin. Devant cette assemblée de jeunes venus des quatre coins du globe, le président russe a réitéré l’importance qu’il porte à la fraternité des peuples.

«Nous, en Russie, savons bien quelle est la richesse d'une telle diversité, quelle puissante charge positive de développement et d'enrichissement spirituel mutuel elle possède», a-t-il déclaré, avant d’ajouter : «notre pays multinational est composé de centaines de langues, de traditions, et la fraternité des peuples a toujours été et reste son principal soutien, avantage, force».

«Pour nous, l’unité multinationale est la plus grande richesse», a-t-il insisté, qui «détermine en grande partie les principes de la vie et du développement» de la Russie. Vladimir Poutine met alors en avant l’égalité, la justice, les «traditions d’une famille forte» ainsi que de «l’entraide, du service à la Patrie et de la responsabilité envers son destin».

«Dans un tel monde, il n'y a pas de place pour le racisme»

Des valeurs «partagées par la majorité absolue des habitants de la Terre», a poursuivi le président russe, enjoignant les participants à combattre la pauvreté, le terrorisme, les maladies et la prolifération de la drogue, ainsi qu’à préserver les «ressources naturelles uniques», le patrimoine culturel et «toute la beauté et la diversité de la planète».

«Dans un tel monde, il n'y a pas de place pour le racisme, la dictature, les doubles standards et les mensonges, et chacun est libre de parler sa propre langue, de suivre la foi et les traditions de ses ancêtres», a-t-il déclaré.

Le Festival mondial de la jeunesse accueille cette année 20 000 participants, dont la moitié vient de près de 190 pays. Pour la première fois, les adolescents de 14 à 17 ans pourront participer à l’événement, dont 500 jeunes originaires de Russie et 500 venant de l’étranger.