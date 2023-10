CEI : satisfait des résultats obtenus, Michoustine veut renforcer l'intégration de ses membres

Depuis Bichkek où il assistait ce 26 octobre à la réunion des chefs de gouvernement de la Communauté des Etats indépendants, le Premier ministre russe a fait valoir les récents succès économiques enregistrés et proposé des initiatives dans plusieurs domaines stratégiques.

«Pour nous le renforcement des liens entre la Communauté des Etats indépendants et l'Union économique eurasiatique est une priorité absolue», a déclaré le chef du gouvernement russe lors de la réunion à format élargi des chefs des exécutifs des États membres des deux organisations qui se tenait ce 26 octobre à Bichkek, Kirghizstan. Outre les présidents des deux organisations précitées et Mikhaïl Michoustine, y assistaient les représentants de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizstan, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Ouzbékistan et de Cuba.

«Ce rapprochement renforcera la stabilité de la région face aux défis extérieurs et permettra de réaliser le potentiel économique, commercial et d'investissement de nos pays», a-t-il ajouté.

«Ensemble, nous sommes capables de faire face [au contexte actuel], comme en témoigne la hausse de nos échanges commerciaux», a affirmé le Premier ministre, citant le «quasi doublement» de ces échanges entre les cinq pays fondateurs de la CEI (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan), «la hausse de 20% de la production industrielle» et des progrès substantiels dans «l'agriculture et la construction».

Mikhaïl Michoustine a souligné l'importance d'«assurer la stabilité des pays membres» dans un contexte de «turbulences», les sanctions et le protectionnisme occidental conduisant selon lui à «la rupture de chaînes d'approvisionnement de biens et de services dans le monde entier».

Depuis le fort antagonisme survenu à partir de 2014 entre l'Occident et la Russie, cette dernière a considérablement développé ses interactions au sein de structures tournées vers l'Asie, à l'instar de la CEI, de l'UEE ou de l'Organisation de Coopération de Shanghai.

De nouvelles initiatives dans les secteurs de la finance, de l'énergie et des transports

«Il convient aussi de réfléchir à la création d'un nouveau mécanisme de paiement régional indépendant et à un moyen de convertir nos devises sur les bourses nationales», a de surcroît suggéré Michoustine. Pour cela, il a recommandé la suppression des barrières administratives et la création d'infrastructures de paiement, tout en rappelant que «nous utilisons de plus en plus en plus souvent nos propres devises dans les échanges».

Ce projet a déjà été régulièrement évoqué par la Russie, par exemple en mars dernier lors de la visite en Chine de Sergueï Lavrov, celui-ci ayant alors appelé son homologue à «s'éloigner des systèmes de paiement contrôlés par l'Occident», et par Vladimir Poutine en mai 2023 lors du Forum économique eurasiatique, qui y voyait un des aspects de la fin du «monde néocolonial».

«Un autre axe significatif [de coopération] est la création de marchés communs de l'énergie», a affirmé le chef du gouvernement russe, indiquant qu'un document relatif à «la répartition et le débit de l'infrastructure correspondante» était en cours d'élaboration. En outre, il a rappelé l'importance de l'utilisation du nucléaire civil pour permettre un développement durable de l'union.

Enfin, Michoustine a appelé ses partenaires à «développer un projet de traité international au sujet des capacités de transit des Etats membres». Il a rappelé que déjà l'an passé dans le cadre de l'OCS, «un concept de développement des réseaux de transports et la création de couloirs efficaces» avait été élaboré. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du forum des «Nouvelles routes de la soie» qui s'est tenu le 18 octobre, où le chef de l'Etat russe considérait que ces nouvelles voies de communication visaient à «apporter un nouvel élan à l'économie mondiale», et du sommet des BRICS de Johannesbourg, où le même Vladimir Poutine a plaidé pour le développement de ces voies entre les Etats membres.