Interdit d’interdire, la nouvelle émission de débat animée par Frédéric Taddeï, arrive ce soir à 19h

C’est à partir d’aujourd’hui, 27 septembre, que Frédéric Taddeï va présenter Interdit d’interdire, un nouveau rendez-vous diffusé sur RT France, du lundi au jeudi de 19h à 20h.

Entouré de plusieurs invités, Frédéric Taddeï va animer Interdit d’interdire, une émission d'une heure où alterneront débats de société en direct, les lundis et mercredis, et actualité culturelle, les mardis et jeudis.

«Vous pouvez compter sur moi, dans Interdit d’interdire, pour inviter des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, sans prendre parti, et poser les bonnes questions. Le monde est comme ça, il est peuplé de gens qui ne sont pas d’accord entre eux. C’est en comprenant pourquoi ils ne sont pas d’accord, qu’on comprend où sont les problèmes», explique-t-il.

À l’heure où la liberté d’expression est sous pression, le conformisme gagnant toujours un peu plus de terrain, RT France propose donc à ses téléspectateurs de se pencher sur des sujets trop souvent laissés de côté et abordés par le célèbre journaliste, entouré d'invités entre qui ne règne pas le consensus.

«Je suis très heureuse que Frédéric Taddeï ait choisi RT France pour son émission Interdit d’interdire, une émission de débat qui manque aujourd’hui dans le paysage audiovisuel français. Je suis sûre que ce programme va donner une bonne raison supplémentaire au public de regarder RT France», déclare Xenia Fedorova, Présidente et directrice de l’information de RT France.

Pour la première d’Interdit d’interdire, ce 27 septembre 2018, Frédéric Taddeï débattra en direct avec, entre autres, Emmanuel Todd et Nicolas Baverez.