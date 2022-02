Les libérateurs au drapeau rouge

A l'occasion des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Bruno Guigue, chercheur en philosophie politique et analyste politique français, s'interroge sur le récit que les responsables politiques font de ce conflit aujourd'hui.

Célébration de la victoire sur le nazisme, le 8 mai est l'occasion de rappeler qui a payé le prix fort pour nous en débarrasser : l'Union soviétique. De Moscou à Stalingrad, de Stalingrad à Koursk, de Koursk à Berlin, l'Armée rouge a éliminé la machine de guerre hitlérienne. Mais demander simplement qu'on le reconnaisse est sans doute beaucoup trop demander. Admettre que l'Armée rouge a libéré le monde de cette folie meurtrière fait partie des aveux dont l'Occident est incapable. Abreuvé des sornettes d'Hannah Arendt, il croit dur comme fer qu'Hitler et Staline étaient des frères jumeaux et qu'ils conspiraient pour dominer le monde. Rien de tel, décidément, pour alimenter la nouvelle guerre froide, calomnier la Russie, et se présenter comme un parangon de vertu.

On va nous raconter que le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 est la cause de la Seconde Guerre mondiale, oubliant au passage ces accords de Munich, le 30 septembre 1938, où les glorieuses démocraties ont vendu la Tchécoslovaquie pour le plat de lentilles d'une paix illusoire. Mais peu importe : en histoire, la chronologie est secondaire, disent les nouveaux pédagogues. Il ne manquera pas non plus d'experts pour accréditer la thèse d'une connivence entre Moscou et Berlin, alors que les élites occidentales ont joué Hitler contre Staline, et obstinément refusé les offres soviétiques visant à constituer un front commun contre les fascismes.

Mauvaise foi sans limite d'une propagande qui réécrit l'histoire à sa guise. Autopromotion d'un Occident qui occulte ses propres turpitudes. Il ne lui suffit pas d'avoir attendu juin 1944 pour ouvrir un second front contre le Reich, laissant ainsi à l'armée soviétique la tâche colossale de vaincre la Wehrmacht. Il faut qu'il nie avoir commis cet abandon, qu'il se vante de ses exploits et qu'il se présente ingénument comme son propre libérateur. Quel lycéen français a entendu parler de l'opération Bagration, conduite par Joukov à l'été 1944, qui a détruit plusieurs armées allemandes et rendu possible le débarquement allié en Normandie ?

L'occultation de l'histoire, dès lors qu'elle ne souscrit pas aux présupposés de l'idéologie occidentale, est tellement commode. Ce n'est pas un hasard s'il est à la base de l'enseignement historique en France : le mythe des jumeaux totalitaires accrédité par Hannah Arendt fournit à cette réécriture de l'histoire un argumentaire en béton armé. Reductio ad hitlerum, la doctrine prescrit de voir dans le totalitarisme un monstre à deux visages. Elle prête à Hitler le vœu de s'entendre avec Staline pour écraser l'Occident libéral, mais sans dire pourquoi la machine de guerre nazie s'est déchaînée contre le peuple soviétique, Hitler invitant ses généraux à mener une guerre totale et à exterminer les cadres communistes.

Cette doctrine assène que l'idéologie et la terreur sont la caractéristique du régime totalitaire, alors qu'ils définissent parfaitement le régime infligé par les puissances européennes aux peuples colonisés. De manière absurde, elle identifie l'idéologie nazie et l'idéologie soviétique, alors qu'il n'y a rien de commun entre la mystique de la race et le marxisme-léninisme. Elle prête au régime totalitaire (à deux faces) des ambitions conquérantes et agressives, en oubliant que la conquête territoriale et le pillage colonial, historiquement, caractérisent à merveille l'Occident capitaliste.

L'inconvénient de la vulgate arendtienne, c'est qu'elle regarde le monde d'un seul œil et qu'il est myope. Au lieu de corriger son interprétation à la lumière des faits, elle tord les faits pour les conformer à son interprétation. Les contradictions de l'histoire passent à la trappe, et elle enfile les abstractions comme on enfile des perles. Prouesses conceptuelles qui tournent à vide, et qui laissent la pensée orpheline d'une matière historique qu'elle a décidé d'ignorer. Loin de ces élucubrations, il y a urgence à ne plus s'en laisser compter. La romance occidentale, d'ailleurs, a-t-elle le moindre succès ailleurs qu'en Occident ?

Comme on connaît la réponse à cette question, il ne reste plus qu'à balayer devant la porte. En ce 8 mai 2020, rendons hommage à nos libérateurs au drapeau rouge.

Bruno Guigue

Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.