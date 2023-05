Allemagne: tensions lors d'une manifestation contre la remise du prix Charlemagne à Zelensky (VIDEO)

Plusieurs dizaines de personnes ont protesté le 14 mai à Aix-la-Chapelle contre la remise du prix Charlemagne au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Créée en 1949, cette distinction récompense l'engagement en faveur de l'unification européenne.

Des dizaines de personnes ont protesté, le 14 mai à Aix-la-Chapelle, contre la remise du prix international Charlemagne au président ukrainien Volodymyr Zelensky. La marche a été bloquée par une contre-manifestation pro-ukrainienne, ce qui a provoqué des tensions entre les participants. Une forte présence policière a été déployée afin d’éviter les heurts.

Le jour même, lors d’une cérémonie solennelle dans la salle du couronnement de l'hôtel de ville d’Aix-la-Chapelle, en présence du chancelier allemand Olaf Scholz et de responsables politiques européens, le président ukrainien a reçu le Karlspreis. Plus connue en France sous le nom de prix Charlemagne, cette décoration créée en 1949 est décernée chaque année à une personnalité publique ayant apporté une contribution exceptionnelle à l'unité européenne.

Les Ukrainiens récompensés au nom de la défense de «l’Europe et des valeurs européennes»

Cette année, le prix a également été décerné au peuple ukrainien, qui «sous la direction de son président Volodymyr Zelensky, défend non seulement la souveraineté de son pays et la vie de ses citoyens, mais aussi l'Europe et les valeurs européennes».

Parmi les lauréats du Karlspreis, on retrouve certains des «Pères de l'Europe», tels que les Français Jean Monnet et Robert Schuman ou encore l’allemand Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne. D’autres personnalités, non européennes, se sont également vu décerner ce prix politique, telles que le président américain Bill Clinton et l’ancien secrétaire d’Etat des Etats-Unis Henry Kissinger ou encore – en 2022 – trois opposantes au président biélorusse Alexandre Loukachenko.

«L'Allemagne apportera toute l'aide qu'elle pourra, aussi longtemps que nécessaire», à l’Ukraine, a assuré Olaf Scholz à son invité plus tôt dans la journée. La veille de la visite de Volodymyr Zelensky, Berlin a annoncé la préparation d’un plan d’aide militaire à Kiev d’une ampleur inédite, chiffré à 2,7 milliards d’euros.