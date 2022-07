Russie : Google condamné à 363 millions d'euros d'amende pour diffusion de «fausses informations»

Un tribunal de Moscou a condamné Google à une amende de 21 milliards de roubles, l'accusant notamment d'héberger des contenus qui «favorisent délibérément la propagation de fausses informations» sur l'opération militaire russe en Ukraine.

Un tribunal de première instance de Moscou a reconnu ce 18 juillet la société Google coupable d’une infraction administrative en raison de violations répétées de la restriction d’accès aux matériels contenant des «fausses informations», selon l'agence Interfax.

Une amende de plus de 21 milliards de roubles (plus de 363 millions d'euros) a en effet été infligée à l'entreprise américaine, ce qui représente 10% de son chiffre d’affaires annuel en Russie. Le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor a précisé que la société Google avait maintes fois fait l’objet de poursuites administratives concernant la violation des lois russes relatives à la suppression de fausses informations, et qu'une amende basée sur son chiffre d'affaire annuel devait donc s'appliquer.

Roskomnadzor a cité des contenus publiés sur la plateforme YouTube, qui appartient à Google et qui «favorise délibérément la propagation de fausses informations sur le déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine diffamant les forces armées de la Fédération de Russie ; de matériels promouvant des opinions extrémistes et l’idéologie d’organisations terroristes, ainsi que contenant des instructions pour fabriquer des explosifs».

Dans l'immédiat, Google n'a pas réagi à cette amende historique. Il demeure toutefois improbable que le géant américain s'en acquitte, l'entreprise ayant en effet quitté la Russie après le début de l'intervention militaire russe en Ukraine.