Ukraine : l'armée russe annonce se retirer de l'île des Serpents «en signe de bonne volonté»

Le ministère russe de la Défense a fait savoir ce 30 juin qu'«en signe de bonne volonté» et après avoir «accompli les objectifs fixés sur l'île des Serpents» située en mer Noire, les forces armées russes avaient «retiré leur garnison sur place».

L'armée russe a annoncé ce 30 juin s'être retirée de l'île des Serpents, une position stratégique en mer Noire conquise par Moscou. «Le 30 juin, en signe de bonne volonté, les forces armées russes ont accompli les objectifs fixés sur l'île des Serpents et ont retiré leur garnison sur place», a fait savoir le ministère russe de la Défense, en affirmant que ce geste devait faciliter les exportations de céréales d'Ukraine.

La prise par la Russie de l'île des Serpents le 24 février, au premier jour du lancement de l'intervention militaire russe en Ukraine avait donné lieu à deux versions contradictoires de la part de Moscou et Kiev.

Selon le ministère russe de la Défense, des soldats ukrainiens y avaient déposé les armes avant d'être évacués par un couloir sécurisé, et renvoyés chez eux. La Défense avaient diffusé des images présentées comme celles de soldats ukrainiens ayant rendu les armes et recevant de l'eau et des rations de la part de l'armée russe, à Sébastopol le 26 février.

Côté ukrainien, la version était cependant toute autre : le 24 février, les autorités ukrainiennes avaient en effet affirmé que 13 soldats auraient été tués sur l'île des Serpents dans des bombardements de l'armée russe. Pour étayer ces déclarations, Anton Gerashchenko, un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, avait diffusé un enregistrement audio sur Telegram, présenté comme celui de soldats ukrainiens sur l'île en question.