Conflit en Ukraine : Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à négocier, selon l'Elysée

Selon l'Elysée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une réponse «très claire» aux dirigeants du G7, leur indiquant que Kiev ne comptait pas entamer de négociation avant d'avoir «rétabli une position de force».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce 27 juin aux dirigeants du G7 que le temps de la négociation avec la Russie n'était pas venu et que l'Ukraine devait d'abord consolider ses positions, selon la présidence française.

«Le président Zelensky a fait à tous une réponse qui était très claire, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas le moment de la négociation, l'Ukraine négociera quand il sera en position de le faire c'est-à-dire quand il aura rétabli au fond une position de force», a déclaré l'Elysée.

Les dirigeants du G7 (Allemagne, Etats-Unis, France, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni) se sont de leur côté engagés, dans une déclaration commune, «à continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique» à l'Ukraine, «aussi longtemps qu'il le faudra». D'après une source proche du dossier citée par l'AFP, les Etats-Unis envisagent de fournir à l'Ukraine un système sophistiqué de missiles sol-air de «moyenne et longue portée». «Il est possible que les Etats-Unis annoncent cette semaine l'achat pour l'Ukraine d'un système NASAMS» (National Advanced Surface-to-Air Missile System), a fait savoir cette source.

Quelques jours auparavant, le 23 juin, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait accusé les Anglo-Saxons de bloquer la reprise des discussions entre Moscou et Kiev. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, il faudra prendre en compte la réalité du terrain ainsi que l'avis de la population des «zones libérées» dans le cadre d'éventuelles négociations.