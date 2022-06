Etats-Unis : des milliers de personnes manifestent pour un encadrement plus strict des armes à feu

Le 12 juin, des milliers de personnes ont participé à la manifestation «Marche pour nos vies» contre la violence armée à New York et à Washington. Les contestataires exigent notamment une législation plus restrictive sur l'accès aux armes.

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus le 12 juin dans les rues de nombreuses villes des Etats-Unis, notamment dans la capitale Washington, pour exiger du Congrès une législation plus stricte concernant l'accès aux armes à feu.

«Ma vie vaut plus que ton arme», «Protégez les enfants pas les armes», pouvait-on entre autres lire sur les pancartes brandies par les manifestants.

Le même jour, dans un communiqué commun, 20 sénateurs démocrates et républicains se sont mis d'accord pour soumettre au sénat une batterie de dispositions dans le but d'un meilleur encadrement des armes à feu après les récentes fusillades meurtrières.

Le mouvement «Marche pour nos vies» a été fondé par des adolescents survivants de la fusillade de 2018 à Parkland, en Floride.