Dédommagement de Naval Group par l’Australie : l’analyse de Pierre-Emmanuel Thomann (VIDEO)

Pierre-Emmanuel Thomann, docteur en géopolitique et fondateur d’Eurocontinent, commente pour RT France les enjeux derrière la destination australienne de dédommager Naval Group et de restaurer de bonnes relations avec la France.

Le nouveau Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré ce 11 juin que l'entreprise française Naval Group avait accepté un «règlement juste et équitable» de 555 millions d'euros pour la rupture du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros – l'Australie s'étant tourné soudainement vers ses partenaires américains et britanniques –, qui avait occasionné une crise diplomatique entre Paris et Canberra en septembre 2021.

Auprès de RT France, le docteur en géopolitique et fondateur d’Eurocontinent Pierre-Emmanuel Thomann livre son analyse sur ce virage diplomatique et, plus largement, sur l'état des relations franco-australiennes et la place de la France dans la région Pacifique.