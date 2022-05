L'Iran confirme que les «deux agents» européens arrêtés dans le pays sont Français

Accusés d'avoir voulu «déstabiliser» le pays, deux ressortissants français ont été arrêtés en Iran. La République islamique a révélé qu'il s'agissait d'un homme de 69 ans et d'une femme de 37 ans.

La télévision publique iranienne a diffusé le 17 mai des premières images des «deux agents» européens arrêtés le 7 mai dernier et accusés d'avoir voulu «déstabiliser» le pays. Tous deux Français, comme l'avait révélé le ministère français des Affaires étrangères le 12 mai, il s'agit d'un homme de 69 ans et d'une femme de 37 ans, d'après cette même source.

«Le ministère des Renseignements a surveillé les deux personnes lors de réunions d'organisation et de coordination avec certaines personnes qui se considèrent comme des membres du syndicat des enseignants», a expliqué la télévision publique de la République islamique, précisant que ces deux personnes «tentaient de former une sorte de manifestation pour créer des troubles».

Des «conspirateurs étrangers» cherchant à «déclencher le chaos», selon l'Iran

Le média a également diffusé un fichier audio dans lequel une voix de femme, présentée comme celle de la ressortissante française, affirme : «C'est une bataille pour obtenir la majorité des Iraniens.» On entend également la voix d'un homme, présenté comme étant celle de l'individu interpellé, déclarer : «Nous devrions construire un "package" révolutionnaire.»

Lors de la révélation de leur arrestation, le 11 mai, le ministère iranien des Renseignements avait expliqué que le but des individus appréhendés était de «déclencher le chaos et déstabiliser la société» et les avaient qualifiés de «conspirateurs étrangers» étant des «agents [...] expérimentés» du renseignement.

Selon cette même source, les deux Français sont soupçonnés d'avoir voulu se rapprocher de plusieurs syndicats iraniens, dont celui des enseignants.

Le lendemain de l'annonce de ces arrestations, le Quai d'Orsay avait vivement protesté, considérant qu'elles étaient «sans fondement». Il avait également appelé à leur libération immédiate.

Le 21 avril dernier, le ministère des Renseignements avait déjà annoncé avoir arrêté trois individus accusés d'entretenir des liens avec les services de renseignements israéliens du Mossad.